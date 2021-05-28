Карточку с 18-летним Уэйном Гретцки продали на аукционе за рекордные 3,75 миллиона долларов
Коллекционная карточка с изображением лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки была продана на интернет-аукционе Heritage Auctions за рекордную сумму.
Карточка с 18-летним Гретцки, выпущенная перед дебютом хоккеиста за «Эдмонтон» в 1979 году, продана за 3,75 миллиона долларов. Эта сумма является рекордной для хоккейных карточек.
Прежний рекорд принадлежал аналогичной карточке с Гретцки и был установлен в декабре 2020 года. Тогда карточку продали за 1,29 миллиона долларов.
Гретцки выступал в НХЛ с 1979 по 1999 год. Он является лучшим бомбардиром в истории НХЛ, на его счету 1016 очков в 1487 матчах регулярного сезона и 208 играх плей-офф.
Дополнительная информация:
https://www.ha.com/heritage-auctions-press-releases-and-news/wayne-gretzky-s-1979-rookie-card-skates-to-a-new-world-record-with-3.75-million-sale.s?releaseId=4200?type=social-twitter-PR-sports-Gretzkyrookrecord-052721
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