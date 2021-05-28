Карточку с 18-летним Уэйном Гретцки продали на аукционе за рекордные 3,75 миллиона долларов

Коллекционная карточка с изображением лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки была продана на интернет-аукционе Heritage Auctions за рекордную сумму.

Карточка с 18-летним Гретцки, выпущенная перед дебютом хоккеиста за «Эдмонтон» в 1979 году, продана за 3,75 миллиона долларов. Эта сумма является рекордной для хоккейных карточек.

Прежний рекорд принадлежал аналогичной карточке с Гретцки и был установлен в декабре 2020 года. Тогда карточку продали за 1,29 миллиона долларов.

Гретцки выступал в НХЛ с 1979 по 1999 год. Он является лучшим бомбардиром в истории НХЛ, на его счету 1016 очков в 1487 матчах регулярного сезона и 208 играх плей-офф.