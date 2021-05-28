Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Карточку с 18-летним Уэйном Гретцки продали на аукционе за рекордные 3,75 миллиона долларов

15:14
Теги:

Коллекционная карточка с изображением лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки была продана на интернет-аукционе Heritage Auctions за рекордную сумму.

Карточка с 18-летним Гретцки, выпущенная перед дебютом хоккеиста за «Эдмонтон» в 1979 году, продана за 3,75 миллиона долларов. Эта сумма является рекордной для хоккейных карточек.

Прежний рекорд принадлежал аналогичной карточке с Гретцки и был установлен в декабре 2020 года. Тогда карточку продали за 1,29 миллиона долларов.

Гретцки выступал в НХЛ с 1979 по 1999 год. Он является лучшим бомбардиром в истории НХЛ, на его счету 1016 очков в 1487 матчах регулярного сезона и 208 играх плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.ha.com/heritage-auctions-press-releases-and-news/wayne-gretzky-s-1979-rookie-card-skates-to-a-new-world-record-with-3.75-million-sale.s?releaseId=4200?type=social-twitter-PR-sports-Gretzkyrookrecord-052721

Читайте также

Чехия отыгралась с 0:2 и победила Швецию на чемпионате мира
Россия на ЧМ-2021: расписание и результаты матчей сборной в группе
Россия в случае поражения от Швейцарии практически лишится шансов на первое место в группе. Расклады чемпионата мира
Яровинский прокомментировал переход Хакшабановича в «Рубин»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд