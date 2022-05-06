Картер снес Шестеркина и спровоцировал потасовку на льду

Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер в конце второго матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» жестко сыграл против российского вратаря Игоря Шестеркина. Россиянин упал на лед, а игроки «Рейнджерс» налетели на обидчика. Завязалась потасовка, итогом которой стали удаления Алексиса Лафренье и Картера.

Шестеркин несколько минут пролежал на льду. Ему оказали медицинскую помощь, и он смог продолжить игру.

В этой встрече российский голкипер отразил 39 из 41 броска по своим воротам. Его признали второй звездой матча.

Счет в серии — 1-1. Третья игра состоится 8 мая на арене «Питтсбурга». Начало встречи — 2.00 по московскому времени.