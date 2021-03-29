Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Картер Харт пропустит ближайшие игры «Филадельфии». Тренерский штаб недоволен игрой вратаря

19:37
Теги:

Голкипер «Филадельфии» Картер Харт пропустит два предстоящих матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Он был отправлен в запас по решению тренерского штаба, сообщает Sportsnet.

«Он должен больше работать. Должен работать усерднее, — заявил главный тренер «Флайерз» Ален Виньо. — Мы хорошо поговорили. Он знает, чего я от него жду».

За последние 15 матчей «Филадельфия» пропустила 66 шайб — это худший показатель на этом отрезке. Даже хуже чем у «Баффало», которое проиграло 17 матчей подряд.

В нынешнем сезоне 22-летний Харт провел 22 матча, в которых заработал коэффициент надежности 4,04 при 86,9 процента отраженных бросков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...