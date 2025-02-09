«Каролина» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» дома обыграла «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3.

За «Харрикейнз» дубли оформили Сет Джарвис и Себастьян Ахо, еще по одному голу у Джайлена Чатфилда, Джордана Мартинука и Джека Рославика.

В составе гостей две шайбы забросил Клэйтон Келлер, еще один гол на счету у Джошуа Доана.

«Каролина» набрала 70 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Юта» идет 10-й на «Западе» с 55 баллами.