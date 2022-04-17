«Каролина» вызвала Кочеткова из фарм-клуба. Основной голкипер «Ураганов» получил травму

«Каролина» вызвала из фарм-клуба российского вратаря Петра Кочеткова, сообщает сайт клуба.

Ранее повреждение получил основной голкипер «Ураганов» Фредерик Андерсен. Точные сроки его восстановления пока неизвестны.

22-летний Кочетков в текущем сезоне выступает в АХЛ за «Чикаго Вулвз». Российский голкипер принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата, в которых одержал 13 побед при 92,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,09.

Текущий сезон Кочетков начинал в Континентальной хоккейной лиге в аренде в нижегородском «Торпедо».