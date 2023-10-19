«Каролина» вызвала Кочеткова из фарм-клуба АХЛ
«Каролина» вызвала вратаря Петра Кочеткова из фарм-клуба АХЛ, сообщает пресс-служба «Харрикейнз».
В этом сезоне АХЛ 24-летний голкипер сыграл за «Сиракьюс Кранч» 1 матч, в котором сделал 31 сэйв при 34 бросках и одержал победу.
На счету Кочеткова всего 27 игр в НХЛ в составе «Каролину», процент отраженных бросков в среднем 90,8 процента при коэффициенте надежности 2,43.
Источник: ХК Каролина
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|4
|3
|1
|6
|2
|Айлендерс
|2
|2
|0
|4
|3
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|4
|Филадельфия
|3
|2
|1
|4
|5
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|6
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|3
|7
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|8
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|4
|3
|1
|6
|2
|Детройт
|4
|3
|1
|6
|3
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|6
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|3
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|3
|3
|0
|6
|2
|Миннесота
|3
|2
|1
|4
|3
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|4
|Даллас
|2
|1
|1
|3
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|6
|Виннипег
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Нэшвилл
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|4
|4
|0
|8
|2
|Ванкувер
|3
|2
|1
|4
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|3
|4
|Калгари
|3
|1
|2
|3
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Эдмонтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|1
|8
|Сиэтл
|4
|0
|4
|1
Результаты / календарь
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24.10
|19.10
|02:00
|
Оттава – Вашингтон
|6 : 1
|19.10
|02:30
|
Детройт – Питтсбург
|6 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|4
|8
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|3
|7
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|4
|7
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|4
|5
|
|
Брайан Раст
Питтсбург
|4
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Джой Даккорд
Сиэтл
|1
|0.92
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|2
|1.00
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