"Каролина" выкупила контракт Марло

"Каролина" выкупила контракт нападающего Патрика Марло, информирует официальный сайт "Харрикейнз". "Ураганы" заполучили 39-летнего канадца в результате обмена с "Торонто", но не смогли убедить игрока выступать за команду.

Ранее сообщалось, что "Аризона", "Колорадо" и "Лос-Анджелес" проявляют интерес к Марло.

В регулярном чемпионате-2018/19 канадец отметился 37 (16+21) очков в 82 матчах, а также сделал 2 паса в 7 играх Кубка Стэнли.

Всего в НХЛ Марло отыграл 1657 матчей, набрал 1166 (551+615) очков в регулярном чемпионате, а также отметился 127 (72+55) очками в 191 игре плей-офф.

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