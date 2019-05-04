"Каролина" обыграла "Айлендерс" (5:2) в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Команда выиграла серию со счетом 4-0 и вышла в следующую стадию.
В составе победителей отличились Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен, Грегг Маккегг, Джастин Уильямс и Андрей Свечников. У гостей шайбы забрасывали Мэтью Барзал и Брок Нельсон.
В финале Восточной конференции "Каролина" сыграет с победителем пары "Коламбус" - "Бостон".
НХЛ
Кубок Стэнли
1/4 финала
Четвертый матч
"Каролина" - "Айлендерс" - 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Счет в серии: 4-0
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