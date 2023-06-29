«Каролина» выбрала Тимура Муханова под 163-м номером на драфте НХЛ

«Каролина» выбрала российского нападающего «Северстали» Тимура Муханова под 163-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

Муханов стал 15-м россиянином, выбранным на драфте в Нэшвилле.

В мае 2023 года 18-летний хоккеист перешел в «Северсталь» из «Авангарда» в результате обмена.

В сезоне МХЛ-2022/23 Муханов сыграл за «Омских Ястребов» 24 матча и набрал 18 (9+9) очков. В ВХЛ провел в составе «Осмских Крыльев» 31 игру, набрав 8 (4+4) очков.