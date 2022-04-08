«Каролина» второй из Восточной конференции обеспечила выход в плей-офф НХЛ

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Баффало» со счетом 5:3.

Эта победа гарантировала «Харрикейнз» выход в плей-офф. Первой из Восточной конференции участие в Кубке Стэнли гарантировала «Флорида».

Отметим, в составе «Каролины» выступает российский форвард Андрей Свечников, который был признан третьей звездой матча с «Сэйбрз».

«Каролина» дважды выходила в финал Кубка Стэнли: в 2002 году она уступила «Детройту», а в 2006-м победила «Эдмонтон».