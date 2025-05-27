«Каролина» впервые с 2006 года выиграла матч в финале Востока

«Каролина» прервала серию из 15 поражений подряд в финалах Восточной конференции. 27 мая «Харрикейнз» в четвертом матче серии обыграли «Флориду» со счетом 3:0 (1-3).

Для «Каролины» эта победа в финале Восточной конференции стала первой за последние 19 лет. В сезоне-2005/06 команда обыграла «Баффало» (4-3) и выиграла Кубок Стэнли, победив в финале «Эдмонтон» (4-3).

Счет в серии «Каролины» и «Флориды» 3-1 в пользу «Пантерз». Пятый матч пройдет 29 мая.