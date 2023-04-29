«Каролина» во втором раунде плей-офф встретится с «Рейнджерс» или «Нью-Джерси»

«Каролина» победила «Айлендерс» со счетом 4-2 в серии и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ.

Соперником «Харрикейнз» по полуфиналу Восточной конференции станет победитель серии «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». На данный момент «Дэвилз» ведут со счетом 3-2.

Отметим, форвард «Каролины» Андрей Свечников пропускает плей-офф из-за травмы.