«Каролина» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» проиграл «Каролине» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:7.

Заброшенными шайбами отметились Логан Стэнковен, Шок Уокер (дубль), Юусо Вялимяки, Себастьян Ахо, Марк Янковски и Йеспери Котканиеми.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей, а его соотечественник и партнер по команде вратарь Петр Кочетков отразил все 26 бросков в створ.

«Каролина» одержала четвертую победу подряд — теперь в ее активе 26 очков, и команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ.

У «Виннипега» ситуация противоположная: он потерпел уже девятое поражение кряду, набрал 11 очков и занимает 13-е место в Западной конференции.

Ближайшие матчи состоятся 4 ноября. «Каролина» проведет выездную игру против «Нэшвилла», а «Виннипег» сыграет в гостях с «Монреалем».

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