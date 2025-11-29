«Каролина» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Встреча прошла на арене «Леново Центр» в Роли.

У хозяев хет-трик оформил Сет Джарвис, по шайбе забросили Джордан Мартинук и российский защитник Александр Никишин. Также 2 результативные передачи отдал Андрей Свечников.

Единственный гол гостей на счету Марка Шайфли.

«Харрикейнз» набрали 32 очка и занимют третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Джетс» с 24 очками — на 12-й строчке «Запада».