«Каролина» обыграла «Виннипег», Свечников набрал 2 очка

«Каролина» на своем льду выиграла у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал две голевые передачи. Теперь у 25-летнего россиянина 12 (7+5) очков в 23 играх этого сезона.

Защитник «ураганов» Александр Никишин забросил одну шайбу. Также у хозяев Сет Джарвис оформил хет-трик и один гол забил Джордан Мартинук. Единственный гол «Джетс» на счету Марка Шайфли.

«Каролина» набрала 32 очка в 24 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 12-й строчке в Западной конфернеции — 24 очка в 23 играх.