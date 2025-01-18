«Каролина» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ
«Каролина» обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У «Харрикейнз» Сет Джарвис оформил дубль, а также один гол забил Джексон Блэйк. У «Голден Найтс» отличились Томаш Гертл и Ши Теодор
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|1
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|45
|30
|15
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|Нью-Джерси
|47
|26
|21
|58
|3
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|46
|27
|19
|57
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|45
|22
|23
|50
|5
|Филадельфия
|46
|20
|26
|46
|6
|Питтсбург
|47
|19
|28
|46
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|21
|23
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|28
|18
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|20
|55
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|24
|19
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|4
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|46
|22
|24
|49
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|44
|22
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|48
|6
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|44
|22
|22
|48
|7
|Детройт
|44
|21
|23
|46
|8
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|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|31
|15
|65
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|44
|28
|16
|57
|4
|Колорадо
|46
|27
|19
|55
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|44
|15
|29
|37
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|29
|16
|61
|2
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|3
|Лос-Анджелес
|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|49
|5
|Ванкувер
|44
|19
|25
|48
|6
|Анахайм
|45
|18
|27
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|47
|14
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|34
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20.01
21.01
22.01
23.01
|18.01
|03:00
|
Каролина – Вегас
|3 : 2
|18.01
|03:00
|
Баффало – Питтсбург
|2 : 5
|18.01
|20:30
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|- : -
|18.01
|23:00
|
Оттава – Бостон
|- : -
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