«Каролина» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Харрикейнз» Сет Джарвис оформил дубль, а также один гол забил Джексон Блэйк. У «Голден Найтс» отличились Томаш Гертл и Ши Теодор

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