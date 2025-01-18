«Каролина» победила «Вегас», Кочетков сделал 29 сэйвов

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«Каролина» на своем льду выиграла у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский голкипер хозяев Петр Кочетков отразил 29 из 31 броска по своим воротам.