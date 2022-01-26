«Каролина» в овертайме обыграла «Вегас». Свечников набрал 2 очка

«Каролина» выиграла у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Себастьян Ахо.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами. Его признали третьей звездой встречи.

«Вегас» занимает 5-е место в Западной конференции. «Каролина» располагается на 5-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Вегас» — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Нидеррайтер — 12 (Фаст, Стаал), 24:44 — 1:0. Трочек — 10 (Свечников, Степан), 25:41 — 2:0. Патрик — 2 (Колесар), 38:15 — 2:1. Ахо — 18 (бол., Деанджело, Терявяйнен), 48:32 — 3:1. Хауден — 5 (Теодор, Патрик), 53:08 — 3:2. Хэг — 4 (Каррье, Янмарк), 57:30 — 3:3. Ахо — 19 (Свечников), 63:49 — 4:3.

Вратари: Андерсен — Броссуа.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (11+9+8+2) — 29 (5+9+13+2).

Наши: Свечников (16.07/6/0) — Дадонов (16.33/2/-1).

26 января. Роли. PNC Arena.