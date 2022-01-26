Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:49

«Каролина» в овертайме обыграла «Вегас». Свечников набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Каролина» выиграла у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Себастьян Ахо.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами. Его признали третьей звездой встречи.

«Вегас» занимает 5-е место в Западной конференции. «Каролина» располагается на 5-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Вегас» — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Нидеррайтер — 12 (Фаст, Стаал), 24:44 — 1:0. Трочек — 10 (Свечников, Степан), 25:41 — 2:0. Патрик — 2 (Колесар), 38:15 — 2:1. Ахо — 18 (бол., Деанджело, Терявяйнен), 48:32 — 3:1. Хауден — 5 (Теодор, Патрик), 53:08 — 3:2. Хэг — 4 (Каррье, Янмарк), 57:30 — 3:3. Ахо — 19 (Свечников), 63:49 — 4:3.

Вратари: Андерсен — Броссуа.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (11+9+8+2) — 29 (5+9+13+2).

Наши: Свечников (16.07/6/0) — Дадонов (16.33/2/-1).

26 января. Роли. PNC Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Каролина Харрикейнз
0
Читайте также
Как Овечкин чуть не женился на Кириленко. Невероятный роман, который закончился ссорой
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оттава» разгромила «Баффало»

НХЛ: расписание матчей 26 января: «Питтсбург» — «Аризона» и другие игры
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 60
2 Питтсбург 42 27 15 59
3 Каролина 39 28 11 58
4 Вашингтон 43 23 20 55
5 Коламбус 39 18 21 37
6 Айлендерс 35 15 20 36
7 Нью-Джерси 41 15 26 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 42 28 14 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 39 24 15 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 36 13 23 29
8 Монреаль 41 8 33 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 40 29 11 61
2 Сент-Луис 42 25 17 55
3 Нэшвилл 43 26 17 55
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 38 17 21 41
7 Чикаго 42 15 27 37
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 25 18 53
2 Анахайм 44 21 23 49
3 Лос-Анджелес 43 21 22 48
4 Калгари 37 19 18 44
5 Сан-Хосе 42 21 21 44
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 41 18 23 40
8 Сиэтл 41 13 28 30
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
26.01 03:00
Оттава – Баффало
 5 : 0
26.01 03:00
Каролина – Вегас
 4 : 3 ОТ
26.01 03:00
Нью-Джерси – Даллас
 1 : 5
26.01 03:00
Питтсбург – Аризона
 6 : 3
26.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 4 : 3
26.01 04:00
Виннипег – Флорида
 - : -
26.01 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 - : -
26.01 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 42 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 43 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 13 1.88
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 26 2.06
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости