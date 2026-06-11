«Каролина» — «Вегас»: прогноз и коэффициент на 5-й матч финала Кубка Стэнли
«Каролина» и «Вегас» проведут пятый матч финальной серии Кубка Стэнли в ночь на пятницу, 12 июня. Игра пройдет в спортивном комплексе «Леново-центр» в Роли (США). Начало встречи — в 03.00 по московскому времени.
После четырех матчей счет в серии равный — 2-2. «Вегас» выиграл первый матч со счетом 5:4, «Каролина» ответила победой во второй игре — 4:3 в овертайме. Третья встреча осталась за «Голден Найтс» — 5:4 во втором овертайме, а в четвертом матче «Харрикейнз» победили 5:3.
Мнения о матче
Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла после одной из побед в финальной серии отметил спокойствие команды в трудные моменты: «Они спокойны. Они уже побеждали и были в такой ситуации. Основа нашей команды прошла через это. Мы уступали, но на скамейке не было паники. Эти ребята ведут за собой именно тем, что не паникуют».
Защитник «Голден Найтс» Брэйден Макнэбб после третьего матча серии заявил, что команда смогла справиться с давлением: «Третий период получился не таким, как мы хотели, но такое случается. Мы столкнулись с новым испытанием, но справились и добились победы».
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор после победы во втором матче финала подчеркнул характер своей команды: «Ребята продолжали играть. В такие моменты главное — не отходить от своего хоккея и верить, что моменты придут».
Коэффициенты букмекеров
Букмекеры считают фаворитом пятого матча «Каролину». Коэффициент на победу хозяев составляет около 1.65. Успех «Вегаса» оценивается примерно в 2.30.
Преимущество «Харрикейнз» связано с домашним льдом и победой в четвертом матче, после которой команда сравняла счет в серии.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|3 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|- : -