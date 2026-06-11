«Каролина» и «Вегас» проведут пятый матч финальной серии Кубка Стэнли в ночь на пятницу, 12 июня. Игра пройдет в спортивном комплексе «Леново-центр» в Роли (США). Начало встречи — в 03.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Матч №5

12 июня, 03:00. Lenovo Center (Роли) Каролина Вегас

После четырех матчей счет в серии равный — 2-2. «Вегас» выиграл первый матч со счетом 5:4, «Каролина» ответила победой во второй игре — 4:3 в овертайме. Третья встреча осталась за «Голден Найтс» — 5:4 во втором овертайме, а в четвертом матче «Харрикейнз» победили 5:3.

Мнения о матче

Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла после одной из побед в финальной серии отметил спокойствие команды в трудные моменты: «Они спокойны. Они уже побеждали и были в такой ситуации. Основа нашей команды прошла через это. Мы уступали, но на скамейке не было паники. Эти ребята ведут за собой именно тем, что не паникуют».

Защитник «Голден Найтс» Брэйден Макнэбб после третьего матча серии заявил, что команда смогла справиться с давлением: «Третий период получился не таким, как мы хотели, но такое случается. Мы столкнулись с новым испытанием, но справились и добились победы».

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор после победы во втором матче финала подчеркнул характер своей команды: «Ребята продолжали играть. В такие моменты главное — не отходить от своего хоккея и верить, что моменты придут».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают фаворитом пятого матча «Каролину». Коэффициент на победу хозяев составляет около 1.65. Успех «Вегаса» оценивается примерно в 2.30.

Преимущество «Харрикейнз» связано с домашним льдом и победой в четвертом матче, после которой команда сравняла счет в серии.