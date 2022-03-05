«Каролина» ведет переговоры о подписании долгосрочного контракта с Котканиеми

«Каролина» ведет активные переговоры о продлении контракта с нападающим Йеспери Котканиеми. Клуб готов заключить с 21-летним финном долгосрочное соглашение, сообщает Daily Faceoff.

Летом «Ураганы» сделали контрактное предложение нападающему — на один год и 6,1 миллиона долларов. Он принял этот оффер-шит, хотя находился в статусе ограниченно свободного агента и мог остаться в «Монреале».

«Канадиенс» не стали повторять это предложение и получили компенсацию в виде права выбора в первом и третьем раундах драфта.

«Монреаль» задрафтовал Котканиеми в 2018 году под общим третьим номером.

В этом сезоне форвард набрал 22 (11+11) очка в 52 матчах регулярного чемпионата.