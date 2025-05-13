«Каролина» — «Вашингтон»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Вашингтон» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ уступил «Каролине» — 2:5. Счет в серии 1-3.

В составе «Кэпиталз» отличились Джейкоб Чикран и Александр Овечкин, у «Харрикейнз» шайбы забросили Шейн Гостисбеер, Сэт Джарвис, Тейлор Холл, Шон Уокер и Андрей Свечников, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.