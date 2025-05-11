«Каролина» — «Вашингтон»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Каролина» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла дома «Вашингтон» — 4:0.

Отличились Андрей Свечников, Джек Рословик, Эрик Робинсон и Джексон Блэйк. Капитан столичной команды Александр Овечкин нанес четыре броска в створ.