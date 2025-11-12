«Каролина» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

«Кэпиталз» с 17 очками занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Харрикейнз» с 22 очками — на 2-й строчке «Востока».