«Каролина» и «Вашингтон» встретятся в матче Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» встретятся в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь на вторник, 13 мая. Игра пройдет в «Леново Центре» в Роли, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Каролина» — «Вашингтон» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

После трех матчей «Каролина» ведет в серии с «Вашингтоном» — 2-1. Два дня назад клуб из Роли выиграл на своем льду со счетом 4:0, победную шайбу провел форвард Андрей Свечников. Капитан столичной команды Александр Овечкин пока не набрал в этом противостоянии ни одного очка.

В первом раунде плей-офф НХЛ лучший клуб Восточной конференции в регулярном чемпионате «Кэпиталз» победил «Монреаль» (4-1), а «Харрикейнз» прошли «Нью-Джерси» (4-1).