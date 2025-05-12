Хоккей
12 мая, 22:20

«Каролина» — «Вашингтон»: трансляция матча плей-офф НХЛ онлайн

«Каролина» и «Вашингтон» встретятся в матче Кубка Стэнли
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» встретятся в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь на вторник, 13 мая. Игра пройдет в «Леново Центре» в Роли, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Каролина» — «Вашингтон» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

После трех матчей «Каролина» ведет в серии с «Вашингтоном» — 2-1. Два дня назад клуб из Роли выиграл на своем льду со счетом 4:0, победную шайбу провел форвард Андрей Свечников. Капитан столичной команды Александр Овечкин пока не набрал в этом противостоянии ни одного очка.

В первом раунде плей-офф НХЛ лучший клуб Восточной конференции в регулярном чемпионате «Кэпиталз» победил «Монреаль» (4-1), а «Харрикейнз» прошли «Нью-Джерси» (4-1).

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Юниор Мирный

    Неужели Хилл так и останется звездой половины плей-офф 2023 г.? Ощущение, что он не может тащить на стабильной основе. Думаю, будет финал как в прошлом году, при этом фаворитом мне видится Флорида.

    13.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Эдмонтон тем временем полностью деклассирует Вегас.

    13.05.2025

  • lenin.vowa2018

    в жизни не встречал цыган Яковов. Правда вообще не знаю их имен.

    13.05.2025

  • maxcds

    Не, я токмо за красноярских однозначно могу сказать. В НХЛии нет одной команды, за которую болею.

    13.05.2025

  • Neil

    Эй Семак давай забей! Три гола в ворота свиней))

    13.05.2025

  • Neil

    Рос не смотрю. За Юве уже очень давно.

    13.05.2025

  • KlimA

    ты совсем за футболом не следишь) он главный тренер московского Динамо..

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    И та плюха от Логана была разницей в третьем вплоть до последних трех минут.

    13.05.2025

  • Скиталец

    В основном да.

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    максимум второй) за редкими исключениями

    13.05.2025

  • inspire

    в основном первый ...

    13.05.2025

  • Скиталец

    Второй раунд у кэпс всю жизнь камень преткновения.

    13.05.2025

  • inspire

    сходил (((

    13.05.2025

  • Irzhi Korn

    Михалыч, забей 900 и домой нахрен...

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    И Свеча в пустые. 2-5

    13.05.2025

  • Neil

    Да на вас сенаторов надеяться, как бы , моветон.

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Оба гола в третьем пропустили, увлекшись атакой

    13.05.2025

  • N.A.F.1974

    Нах. Спать. Всех благ. И всем.

    13.05.2025

  • Скиталец

    Финиш.

    13.05.2025

  • Neil

    ну и....

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    И сразу пропускаем. Сорри за спойлер((

    13.05.2025

  • Скиталец

    С телефоном надо на перекур ходить)

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Отбились

    13.05.2025

  • maxcds

    Эххх, подвел похоже вас сегодня, кепсята :pensive:

    13.05.2025

  • Neil

    Курение тоже зло зелёное, благо хоть это меня минуло. А вот с рюмкой не пропустишь если чё.

    13.05.2025

  • inspire

    пойду ка тоже покурю )))

    13.05.2025

  • За спорт!

    5 на 3 - это шансище, и ВК им воспользовались, и время ещ? есть!

    13.05.2025

  • Owck

    42 (43)!!!

    13.05.2025

  • Скиталец

    Очень нужен третий гол кепкам.

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Меньшинство. Шанс для Про и Тома?))

    13.05.2025

  • Neil

    Теепрь спецом не буду смотреть) Я как менеджер из фильма "Человоек который изменил всё". А вдруг!

    13.05.2025

  • Скиталец

    Все возможно))

    13.05.2025

  • N.A.F.1974

    Просрал гол Овечкина. Бросать курить надо((

    13.05.2025

  • Neil

    А , ну царь пушка в поряде когда ещё и чистый лёд...

    13.05.2025

  • Скиталец

    Ови -Ови-Ови!

    13.05.2025

  • Алексей Х

    Батя забил, но мы же понимаем, что это ничего не изменит?)

    13.05.2025

  • KlimA

    Надо бы ещё минут пять 5 на 3..

    13.05.2025

  • Скиталец

    И тут же гол!!!

    13.05.2025

  • Neil

    гляну глазком, шо такое

    13.05.2025

  • KlimA

    Гоооооооооооооллл))

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Давайте еще!!!

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Есть! 2-3!!!

    13.05.2025

  • Neil

    Он в школе Динамо тренерует что-то?

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Ови!!!

    13.05.2025

  • KlimA

    Если не сейчас , то идите в отпуск..

    13.05.2025

  • KlimA

    Ролан тоже мент, хоть и тренер... в полиции сейчас хорошо платят..)

    13.05.2025

  • Neil

    ой ой ой

    13.05.2025

  • Скиталец

    Всем привет! Че творится? Труба шатал, похоже кэпс приехали(

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    погоди чуток)

    13.05.2025

  • Neil

    мне одну нал.. запряги.

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    5-на-3 в течение 1:17!

    13.05.2025

  • Neil

    Я про футболиста

    13.05.2025

  • KlimA

    он мент сейчас)

    13.05.2025

  • VeryOldLazy

    Зачем мне это всё? Пойду запрягать буланых...

    13.05.2025

  • Neil

    типа армейца Гусева.

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Шанс. Надо сейчас

    13.05.2025

  • Neil

    о, пасаны, а пидор проснулся и бдит. Вот улыбнул внатуре)

    13.05.2025

  • VeryOldLazy

    хав

    13.05.2025

  • Neil

    Я вышел на палубу..а палубы нет.

    13.05.2025

  • KlimA

    улыбнись..

    13.05.2025

  • Neil

    смешно

    13.05.2025

  • Neil

    Не, ну так нагло расстрелять..Я всё, не могу тогда. Пусть фоном, смотреть я это отказываюсь.

    13.05.2025

  • KlimA

    полузащитник

    13.05.2025

  • Irzhi Korn

    карлсон вообще защитник???

    13.05.2025

  • KlimA

    Архисложно будет Вашингтону сегодня выбраться..

    13.05.2025

  • VeryOldLazy

    нацыганил... хоть и рыжий)

    13.05.2025

  • Neil

    Всем спасибо. Всё свободны

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Блин, поймали нас. 1-3

    13.05.2025

  • Neil

    Ну что творят, нас то прощают раз за разом((

    13.05.2025

  • N.A.F.1974

    Повезло. Свеч близок был.

    13.05.2025

  • Neil

    почему Яшка цыган?)

    13.05.2025

  • Neil

    Фехтуйте пасаны жёсчте!

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    И еще шанс. Давайте, ребята! Еще!

    13.05.2025

  • Neil

    расслабились, ещё в середине второго.

    13.05.2025

  • inspire

    ну вот получилось же, у Каро то тоже игры толком нет )))

    13.05.2025

  • N.A.F.1974

    До верного разыграли.

    13.05.2025

  • Neil

    а вот на спорткасте банят таких как ты)

    13.05.2025

  • Neil

    Отличная пауза

    13.05.2025

  • Neil

    Бляяя...Чик, чик..Чикранчик

    13.05.2025

  • VeryOldLazy

    Яшка Цыган!

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Видно было: Кэпс что-то нащупали, стали подбираться. Вперед!!!

    13.05.2025

  • N.A.F.1974

    Чикранчик. Хоть так.

    13.05.2025

  • Neil

    да??

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    зашло!!!

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Есть! Чик

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    причем и скрины у ворот есть. хорошо расставляются. но увы

    13.05.2025

  • Neil

    Ковыряшку! Одну! Пасаны ну!

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Броски у Кэпс срываются в выгодных ситуациях. Нервы…

    13.05.2025

  • Neil

    а рука так и тянется к поясу где должна была быть кобура...)

    13.05.2025

  • VeryOldLazy

    эт можно, но бухнуть с утра...

    13.05.2025

  • Neil

    я помню) больно было.

    13.05.2025

  • VeryOldLazy

    перезаряжая двустволку: Лёнька начальник партии, однако (с)

    13.05.2025

  • Neil

    Макс хотел на тебя с дуру спихнуть. Но мы то знаем, тут Дональд должен решать.

    13.05.2025

  • Neil

    Решаем!! Задрали

    13.05.2025

  • Neil

    Да сколько там этих кисломолочных, имя им легион.

    13.05.2025

  • inspire

    понимаю ))) я тебе говорю, что вот этого, я сейчас уже не помню )))

    13.05.2025

  • Алексей Х

    Почитал комментаторов, понял, что идет ко второму подряд свиповому матчу. Так бывает. Принять как данность, смириться.)

    13.05.2025

  • Neil

    блин, видео над воротами не показали. Понимаешь? И пидр кстати полосатый, даже смотреть не поехал.

    13.05.2025

  • inspire

    вот, вот это вот самое плохое - нет шансов, при этом и у Каро их тоже толком нет (((

    13.05.2025

  • Neil

    По мозгам бьёт, что они ничего и близко создать не могут, что 4 минуты откатались в фигурном катании, что попасть не могут и комбинаций нет. Что никукаб ковыряшку даже не могут занести!

    13.05.2025

  • Алексей Х

    Всем привет! 5 сетов насухо?) И кто тут за главного??

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    не Velle)

    13.05.2025

  • inspire

    это щас уже не помню, но несколько лет назад возник вопрос, а был ли гол и я долго ковырял его, но никто со 100% уверенностью, так и не сказал, что гол был

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    0-2 бьет по мозгам. да и с -1 проще вернуться

    13.05.2025

  • Neil

    да знаем уже далее примерно что. неинтересно

    13.05.2025

  • Neil

    да ну старина, куда чего кого. Понимаю счёт был бы 3-2, 4-2 и т.д. У нас и близко нет, зеро!

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Перекус

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    А ведь если бы не та плюха от Логана, все было бы намного ближе, могла быть совсем другая игра… Говорил после прошлого матча: он поплыл, и это может затянуться. Но и Чарли мог заржаветь за это время…

    13.05.2025

  • Neil

    потому, что не видно было, только камера могла зафиксировать! Но видео исчезло!

    13.05.2025

  • Neil

    сорян, 3-0 летели

    13.05.2025

  • inspire

    Самсон сам признавался, что он не видел шайбы в воротах

    13.05.2025

  • Neil

    Сша-Россия, Олимпиада. Летим 2-0...и тут третий период. Фёдоров выигрывает вбрасывание и попёрли, 2-1, 2-2.. и третью забиваем, Самсонов вроде, но у нас нагло крадут эту шайбу, видео с камеры за воротами исчезает!

    13.05.2025

  • Apei

    весь сезон была жизнеспособно

    13.05.2025

  • Neil

    Вот сколько они уже моментов уже даже не бросают по воротам, Каролина не бросает! А именно на своего игрока прострел идёт, где бы он не был. А наши шмаляют в сказочника только в путь.

    13.05.2025

  • Apei

    лучше бы не просыпался

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Конец периода. 0-2

    13.05.2025

  • Neil

    Одна только мысль. Если пропустим сразу выключить или..

    13.05.2025

  • Neil

    Крагой, да по лицу.

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Держаться…

    13.05.2025

  • Neil

    М-да, вот борода что творит.

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Получше при входе в зону, лучше пасы. Хороший форчек. Есть прогресс. Только не зевнуть бы нигде

    13.05.2025

  • Neil

    иди в стойке 5 из 5 положи , заебал. Дядю матёрого в хоккее учишь разбираться .

    13.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Neil, слушай классика, тогда и пятки не будет сводить от негодований и неоправданных ожиданий)

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Хорошо бы забить до перерыва

    13.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Шипа Легенда Биатлона! час назад Вообще, велик риск потратить 2,5 часа времени на говнохоккей и Вашингтон проиграет при этом. Итог? Печалька

    13.05.2025

  • Neil

    потому что накатов на пятак цельных нет!

    13.05.2025

  • N.A.F.1974

    У них 6 минут большинства было.

    13.05.2025

  • Neil

    он именно за Дюху топит, хвалит его при каждом удобном)

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Есть проходы к воротам, есть броски с открытым пространством. Нет добиваний. Но уже что-то несколько раз подряд.

    13.05.2025

  • N.A.F.1974

    А Бовилье?

    13.05.2025

  • Neil

    Сссука, у меня от негодования левую пятку сводит с пальцами. Жесть

    13.05.2025

  • Neil

    Вот забей ща Дюхайм, я бы Максу руку пожал.

    13.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    а я писал, надо было забивать Протасу сразу, другой такой возможности может и не быть. Тогда бы и игра по-другому пошла сиди теперь со своим минусом

    13.05.2025

  • Neil

    Недоученные роли, на пупах свернулась Вера Марля снега, звезд софиты, разбежались неофиты Режиссер кричит и злится, тоже хочется напиться... (с)

    13.05.2025

  • adamantane'

    Объективно, заслуживают вылета по такой игре.

    13.05.2025

  • Neil

    Такой безвольной игры от столичных давно не видел

    13.05.2025

  • adamantane'

    Да, по игре тоже уступают.

    13.05.2025

  • Neil

    Они сука на пятак должны лезть, а они вокруг и на синей! Максимум один возле ворот.

    13.05.2025

  • adamantane'

    Здравствуй! :ghost:

    13.05.2025

  • Neil

    да не , по всем статьям.

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Ну вот что-то интересное. Хорошая смена

    13.05.2025

  • Neil

    Кстати, только поймал себя на мысли. А где Уилсон?!

    13.05.2025

  • adamantane'

    В хоккее, конечно, возможно почти всё, когда времени ещё полно, а отставание составляет не 6-7 шайб, но, похоже, "Вашингтон" не отыграется. Буду рад ошибиться.

    13.05.2025

  • Neil

    Всё, атец уже психует. Бессилие.

    13.05.2025

  • Neil

    Сколько же из Саши жижы всякой выходит)

    13.05.2025

  • Neil

    Какой же Лео бестолковый.

    13.05.2025

  • Neil

    Не, ну хоть бы одну шайбу хоть как, а там может встрепенутся чуть, может хоть что-то шелохнётся! Или то, что мертво-умереть не может.

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Проснулся незадолго до матча, в какой-то момент закрыл глаза, зная, что поставлен будильник. А он оказался поставлен на другое время… Проспал первый. В перерыве догонял по протоколу. И тут такая плюха от ЛТ…

    13.05.2025

  • mikha1

    Ощущение, что смотрю прошлогоднюю серию в Рейнджерс.

    13.05.2025

  • Andrew_BD

    Это ужос

    13.05.2025

  • Neil

    Ну всё похоже.

    13.05.2025

  • Догада

    победив однажны и добившись проведения третьей игры на своей полощадке, Вашингтон выплнил свою задачу в этой серии

    13.05.2025

  • Neil

    Петрушка :grin:

    13.05.2025

  • mikha1

    Тот кто работает с большинством, но Карбери как главный должен же видеть, что не работать такая бригада. И так весь сезон.

    13.05.2025

  • Neil

    Реанимировался "валерка")) и то, только для того, чтобы минусикуи поставить) фифка, выходи пидарас, чего как актриска себя ведёшь.

    13.05.2025

  • Neil

    а именно он с большинством работает?

    13.05.2025

  • mikha1

    Даже в детских школах большинство разыгрывают лучше!! Это не позор даже, это что-то запредельное! Показательно, что 2 бригада на 20 секунд сыграла лучше, но в концовке перемудрил, надо было сразу с неудобной бросать, а не в пас играть. Весь сезон говорю, что схема с 2 защамм нежизнеспособна! Но Карбери или тот, кто отвечает за большинство, продолжает тупить.

    13.05.2025

  • Neil

    Ещё один клоун бот ворвался и пожалел.

    13.05.2025

  • Neil

    причём под конец регулярки.

    13.05.2025

  • Valery Petrukhin

    Сказка кэпов закончилась?

    13.05.2025

  • Neil

    На этот счёт после игры отпишусь.

    13.05.2025

  • Neil

    Таких столичных в по ещё не видел. Инерция безцельная.

    13.05.2025

  • Irzhi Korn

    спенсера перехвалили похоже...

    13.05.2025

  • Irzhi Korn

    похоже на пипец...

    13.05.2025

  • Neil

    Бля, выключить бы эту хуету.

    13.05.2025

  • Irzhi Korn

    2 минуты в топку...

    13.05.2025

  • Neil

    Клоуны

    13.05.2025

  • Irzhi Korn

    в зону толком не войдут - чего ждать...

    13.05.2025

  • Neil

    Как самая возрастная команда играют. Лениво, вальяжно, не торопясь и главное безидейно.

    13.05.2025

  • Neil

    Жёстко. Ну давайте инвалиды, пострелять бы хоть.

    13.05.2025

  • maxcds

    4 минуты РР. Ну!

    13.05.2025

  • maxcds

    Что-то все пока печально.. На месте играют кепс, не дают раскатиться каролинги - молодцы, не зря их учил, Родиске объяснял как надо.

    13.05.2025

  • Neil

    Не, столичные ужасны.

    13.05.2025

  • Neil

    14 инвалидов на ветке.

    13.05.2025

  • maxcds

    Был наказан.

    13.05.2025

  • maxcds

    :joy:

    13.05.2025

  • maxcds

    Не получилось. Вонзилка не готова была.

    13.05.2025

  • Neil

    Омерзительно.

    13.05.2025

  • maxcds

    Не может быть! Пересмотрю момент позже.

    13.05.2025

  • maxcds

    Щас вонзим!

    13.05.2025

  • Neil

    Шансец!

    13.05.2025

  • Neil

    Дюхайм провалился

    13.05.2025

  • maxcds

    Только отвернулся... Ни на секунду вас одних оставить нельзя :(

    13.05.2025

  • Neil

    Очень чудно вышло..(

    13.05.2025

  • Neil

    Какая то фантомная шайба. Такая хрень

    13.05.2025

  • Neil

    М-да, резкие как понос.

    13.05.2025

  • Neil

    ответственный Трамп! ну что ты ёлы палы как маленький.. А папеда да, обязаны показать всё лучшее.

    13.05.2025

  • maxcds

    Не забываем - сегодня победа Вашингтона. Всю игру присутствовтаь не смогу, отв. - Алексей. Он пока справлялся.

    13.05.2025

  • Neil

    Мне интересно как в зону будем заходить, также или через пас.

    13.05.2025

  • maxcds

    Ух-ты! Как это я пропустил начало, проснушись 1,5 часа назад... Здравствуйте тем не менее!

    13.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Леонард играет. Он в запасе прошлые матчи сидел или на травме?

    13.05.2025

  • Neil

    ёпта, погнали!!

    13.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    ну все, проиграют теперь. Забивать надо было. Возможно, единственный шанс

    13.05.2025

  • Neil

    Каролина таки как раз задорно играет. Надо смотреть объективно. А до этого был размен ударами, как в боксе. А когда наступают решающие раунды, ты спросишь, а нахуя были с 1-9!? Давайти ближе к 13му и всё!

    13.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Сегодня не может быть говнохоккея , априори. ============ А 3 матча до этого что было? За просмотр таких матчей доплачивать должны Вот Флорида-Торонто веселое рубилово, а Каролина - говнохоккей по определению

    13.05.2025

  • Neil

    Сегодня не может быть говнохоккея , априори. Обе понимают ценность этой. Рубилово будет.

    13.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Вообще, велик риск потратить 2,5 часа времени на говнохоккей и Вашингтон проиграет при этом. Итог? Печалька

    13.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Сомкнуть щиты! Яйца в кулак - и на пятак!

    13.05.2025

  • Neil

    ну вас, скучные вы, уйду я от вас.

    13.05.2025

  • Neil

    Выбор, водка, вино, чай. Пока выбрал зелёный чай Улун. А я ж ещё и гвоздичку и лимончика дольку. Не спать, веселей, мы в хоккее!!!

    13.05.2025

  • Neil

    Баамммм... Время. Не, ну вот правда, мы же знали, что столичные не претенденты на кубок. Но как же не хочется вылетать..:confounded: Боль я выдержу, надежда меня доканает(с)

    13.05.2025

  • Neil

    1:57...Нервы канаты!

    13.05.2025

  • Neil

    От Вашингтона и Москвы Игра нас довела До самых ураганных врат. Такие братва дела... Когда-нибудь мы вспомним это И не поверится самим, А нынче нам нужна одна победа, Одна на всех. Мы за ценой не постоим!

    13.05.2025

  • Neil

    цык,цык,цык,цык..1:43.. Тревожно. Дверь кабинета Бормана распахнулась, на пороге появился незнакомец и, глядя Борману прямо в глаза, многозначительно произнес: — Слоны идут на север. — Слоны идут к черту, а кабинет Штирлица этажом выше! — вспылил Борман.

    13.05.2025

  • Neil

    Кстати как бы я хотел, им чтобы чётко прям после этого ПО Пьера дюбуа пинками под зад из клуба, в минесотту какую нибудь, да вообще пофиг.

    13.05.2025

  • Neil

    тебе? прям туда куда ты хочешь? фу фу фу. пэрсик ты не наш, сам со своими его кущай.

    13.05.2025

  • Neil

    Ровно час, подумал Штирлиц. Так как мои пальчики могли оказаться на той злосчастной клюшке Дю Буа? Тьфу, какая клюшка подумал Штирлиц. Надо сосредоточиться.

    13.05.2025

  • Neil

    1:28...Штирлиц был на грани провала. Надо делать ставку на Бормана, подумал Отто фон Штирлиц.

    13.05.2025

  • Neil

    спасибо кэп.

    12.05.2025

  • Саша

    Сегодня решающий матч для Кэпиталз. Поражение поставит игроков Вашингтона в незавидное положение: придётся выигрывать 3 матча подряд. Посмотрим, что придумает Карбери.

    12.05.2025

  • Neil

    Решающий бой.

    12.05.2025

  • Andrew_BD

    А вот проигрыш США швейцам всухую расстроил… СЭ пишет, что ничего удивительного, но блин!

    12.05.2025

  • Andrew_BD

    Ребята бодрятся, успокаивают журналистов. Ух, посмотрим!

    12.05.2025

  • Andrew_BD

    Местные журналисты ожидают изменений в составе и, в частности, возвращения Лено. Карбз, как обычно в ПО, не стал ничего подтверждать, мол, увидите на раскатке, но подробно сказал про РЛ, что немного посмотреть со стороны бывает полезно молодым игрокам, если тот вернется в состав :)

    12.05.2025

  • frunt 2

    дайте шубскому забить в пустые ворота,в конце концов.

    12.05.2025

    • В НХЛ прокомментировали гол Петровика ногой «Виннипегу»

    «Эдмонтон» — «Вегас»: трансляция матча плей-офф НХЛ онлайн
