10 мая, 21:10

«Каролина» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Каролина» и «Вашингтон» сыграют в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ 11 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Каролина» и «Вашингтон» сыграют в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ в ночь на воскресенье, 11 мая. Матч пройдет в Роли (США) на арене «Леново Центр». Стартовое вбрасывание — в 1.00 по московскому времени.

«Каролина» — «Вашингтон»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Каролина» — «Вашингтон» можно в матч-центре и ленте новостей сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 1-1. «Харрикейнз» победили на старте серии в Вашингтоне — 2:1 ОТ, столичный клуб выиграл второй матч — 3:1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первых двух матчах второго раунда не набрал очков, всего в этом плей-офф у него 5 (4+1) очков в 7 играх.

Александр Овечкин
Кубок Стэнли
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
  • inspire

    Гроза Пустых ворот - этому защеканцу за поставленные минусы бабки платят? просто не понимаю, зачем минусить всех подряд, как на конвеере?

    11.05.2025

  • maxcds

    Успел! Фантастика! Смитище!!! На классе все сделал, с паузой. Не буду акцентировать кого обыграл и из чьей зоны гол)) Молодец и Карлссон - не стал дожидаться окончания основного времени и агрессивно пошел в зону. Только так можно украсть победу у нефти - не оставив ей и секунды на отыгрышь?))

    11.05.2025

  • maxcds

    Теодор дважды прощает. Не. Так игры не выигрываются. Такое надо забивать.

    11.05.2025

  • maxcds

    А вот сейчас было на дайвере нарушение. У нефти должно быть РР

    11.05.2025

  • maxcds

    Все логично - не забили столько моментов и пропустили шляпу)

    11.05.2025

  • maxcds

    Странный счет 3-2. Надо дайверу еще разок нырнуть.

    11.05.2025

  • Neil

    4 шайбы в первом. Да что они себе позволяют?

    11.05.2025

  • VeryOldLazy

    А я уже поливаю)) газончик ожил)

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    2-2 отлично

    11.05.2025

  • maxcds

    Дача, пробный запуск воды. Да и на объект один заеду все ж потом)

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    2-1 хорошо

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    выходной - какие труды?

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    да на него то насрать. у игрока хоть сатисфакция будет

    11.05.2025

  • maxcds

    Поеду потружусь лучше. Вегасу - сил и терпения. За такую самовозку с карманными судейками болеть неохота.

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    хорошо хоть баскет параллельно идет

    11.05.2025

  • maxcds

    Да ну, зачем? Пусть играет с этим позором дальше.

    11.05.2025

  • maxcds

    Хахаха :joy: Этот цирк смотреть неинтересно

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Кори с Перри каждый по голу уже

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    я бы на месте игроков сильнее бил бы утку - по крайней мере было бы понятно за что 2 минуты

    11.05.2025

  • maxcds

    Не было, но 2 минуты РР у них теперь есть.

    11.05.2025

  • maxcds

    Макдэвида трогать нельзя)) Позор, конечно, матрасикам. Все больше убеждаюсь что в этом году в лиге хотят сделать канадский финал.

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    неужели было нарушение на утке?

    11.05.2025

  • Neil

    С боксом ваще засада)

    11.05.2025

  • Neil

    тсс пасаны. Оно проснулось)

    11.05.2025

  • maxcds

    Дома в этом п/о не проигрывала.

    11.05.2025

  • maxcds

    Почему Скиннер? Пикарище тащил в прошлой игре как не в себя.

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Нефть должна сегодня слить

    11.05.2025

  • maxcds

    :joy:

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Это какая-то херня, а не шоу.

    11.05.2025

  • maxcds

    Всегда так. Это же шоу. И оно стартовало как включилась телекартинка.

    11.05.2025

  • maxcds

    Американцы такие американцы, обязательно надо петь песню в окружении индусов)))

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Вот конкретно сейчас в Эдмонтоне уже 15 минут задержка

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Эндрю, почему эти американские пиарасы никогда вовремя не начинают матч? Вот у нас написано в 19:00 - значит в 19:00 свисток к началу матча. А у этих - не меньше 10 минут от назначенного времени.

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Тут не угадать. Мне все равно так то - с каким кипером Вашингтон будет выигрывать :-)

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    поплыл он... а если он плывет, то это, бывает, затягивается... с другой стороны, Чаки-то может быть вообще ржавым

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Нафига? Ну, неудачный матч для всех. Оставить Томпсона

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    Стоит ли Карбзу поставить Чаки в следующем матче, кто что думает?

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Голден Стейт с Минесотой пока хреново играют. Перехожу на Вегас

    11.05.2025

  • Neil

    :grin:

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    Ацтой, конечно. Интересно, что Кэпс теперь придумают. И придумают ли

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    сам ем свое)

    11.05.2025

  • Neil

    грю ж, плана Б не было.

    11.05.2025

  • PvsZ

    Томпсон, Карлсон, Дюбуа, Овечкин - откровенно не лучшую игру провели. В целом, начали за здравие, но не хватило скорости и точности, а после пропущенного Каролина уже, конечно, не отпустила. А, ну и Андерсон действительно очень хорош.

    11.05.2025

  • inspire

    нормально так начали и так хрново закончили ... после первого, хорошего по игре, и ничейного по счету, периода мелькнула мысль, что это не к добру (((

    11.05.2025

  • Neil

    Всё как я писал в первом посте здесь.

    11.05.2025

  • mikha1

    Даже гола "престижа" не будет.. Пойду смотреть андора

    11.05.2025

  • Neil

    Вот это всё ты за кем то подъедаешь или сам подготавливаешь для себя?)))

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Пожалуй хватит Ещё на дачу ехать. Всем спасибо.

    11.05.2025

  • Neil

    Ну вот, я же писал, будет ещё.

    11.05.2025

  • Neil

    красный свитер Ови? Бэттман грязно шутил? Настя понравилась?

    11.05.2025

  • maxcds

    Вот почему бы не выпустить Овечкина на РК. Хороший посыл команде и капитану бы получился. Пусть ловит шайбы тоже. Двигается.

    11.05.2025

  • PvsZ

    А вот и 4-я

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    ЛТ сегодня не в своей тарелке. Замерз за первые полтора периода, а потом не отмерз

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Минут 30 хорошо играли. Потом да.. Карлссон, Томпсон(где то не выручил) А своими возможностями не воспользовались. А так фаворит до начала серии известен был.. Но посмотрим

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    0-4

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    нет, сейчас Актибио)

    11.05.2025

  • Neil

    Если Свечников уйдёт без бубля , то это позор.

    11.05.2025

  • maxcds

    Velle опять

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    граф. редактор?)

    11.05.2025

  • Neil

    О, эти хоть посидят, не придётся бегать ещё, толкаться, ну его.

    11.05.2025

  • Neil

    А вот почему Уэйн в рекламе нормальный, а на чествование Александра с рекордом красный вышел? Бурбон не счёт.

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    4 минуты Дауду, 2 Свече…

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    Пойду я ближе к кухне, все равно надо поесть…

    11.05.2025

  • maxcds

    Рассыпались кепс окончательно. Даааа, нельзя свободу давать каролингам.

    11.05.2025

  • PvsZ

    Ну в общем, гораздо ближе Каро к четвёртому, нежели Вши к отыгрышу))

    11.05.2025

  • miker65

    Миха, а четвертые матчи неужели выигрывает с тааой же вероятностью?

    11.05.2025

  • Neil

    Эй там , в Торонто или где. Мотни счётик вперёд, никто не заметит.

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    вот сейчас уже совсем расклеились

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Тогда да.

    11.05.2025

  • mikha1

    Если только для следующего матча.

    11.05.2025

  • Neil

    Эти на кураже и два в одного не могут красиво сделать. Пффф

    11.05.2025

  • Neil

    вот и правильно.

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    (пробуют сочетания) :)

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    Уилстрови

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Уже все. Без структуры. Докатывают..

    11.05.2025

  • mikha1

    Всё равно даже 0-3 сегодня приговор.

    11.05.2025

  • mikha1

    Кэпс проигрывают 65-70% 3х матчей серий плей-офф. Даже в 2018 проиграли 2 из 4.

    11.05.2025

  • Neil

    чтобы не смотреть.

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    Простили нас

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Зачем?

    11.05.2025

  • Neil

    Даёшь финал Каролина - Даллас:cowboy:

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    Мартынюк всё на сегодня

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Надо гол пристижа хотябы:)

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Мартынюк самоотверженно.

    11.05.2025

  • maxcds

    Пока кейнз спали первый период, надоть было использовать свои шансы. Парочка хороших была. Ну и индивидуальные ошибки в эпизодах бы исключить. Повнимательнее. Ну как у тебя игрок выскакивает после вбрасывания и спокойно расстреливает влатаря? Такое домашнее задание для кепс перед следующей игрой)

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    Хотя бы перестало соскакивать, проще смотреть

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    был. но не забил. а потом все просели

    11.05.2025

  • Neil

    да так, пытаюсь в мути позитив выловить.

    11.05.2025

  • maxcds

    Воооот. К тебе возвращается понимание)

    11.05.2025

  • Neil

    А потом напишут, что ноль очков у Овечкина но он был полезен?)

    11.05.2025

  • Neil

    заколачивайте окна)

    11.05.2025

  • Irzhi Korn

    когда есть карлсон, Томпсон молчит

    11.05.2025

  • Neil

    Ну, можно параллели накинуть. Когда мы в гости приехали к хабсам. Был серьёзный провал. А вторую там взяли.

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    я давно его лажовщиком называю.

    11.05.2025

  • Neil

    А Карбз опять гнёт свою. Не даст Линду поиграть.

    11.05.2025

  • maxcds

    Не списывай)

    11.05.2025

  • Irzhi Korn

    он вообще кто, этот карлсон? - во всех голах непосредственное участие...

    11.05.2025

  • maxcds

    Все ж в меньшинстве я чуть менее строг))

    11.05.2025

  • Neil

    Ща ещё будет , веселей.

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    да и второй гол - такое себе...

    11.05.2025

  • maxcds

    А вот здесь, мне кажется, есть вопросы и к Томпсону

    11.05.2025

  • PvsZ

    Всё, заколачивайте, опускайте, закапывайте.

    11.05.2025

  • inspire

    ага, минуту назад ...

    11.05.2025

  • Neil

    Ну ок. Читайте что вам дядя пишет.

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Мдас. Запахло разгромом.

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Карлсон лошара

    11.05.2025

  • maxcds

    Таков план. У меня 4-3 на кейнз стоит.

    11.05.2025

  • Neil

    чё, гол?

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    Ну блииин

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Это похороны 3-0

    11.05.2025

  • Neil

    только недавно вышел из транса, так колбасило что ухх. Так что зелёный чай мой друг пока. Вчера только за дедов 150 красного хлопнул.

    11.05.2025

  • mikha1

    Наверно более атакующую модель. Да, при это больше шансов пропустить, но и забить тоже должны. Шансы уже были.

    11.05.2025

  • Neil

    А что у нас на завтрак Бриндаморрр. Овсянка сэры, в сухую. А, и яйцо в крутую.

    11.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Доброе утро страна!! С кем опохмелиться?

    11.05.2025

  • inspire

    но право на жизнь имеет )))

    11.05.2025

  • inspire

    Сегодня же победа Каролины. ========================================= почему? это потом Кепсам 3 подряд брать надо будет ... какой удар по психике Бриндамора

    11.05.2025

  • Neil

    Сказкотерапия.

    11.05.2025

  • maxcds

    Хорошо 2. Тогда и кейнз еще одну. Сегодня же победа Каролины.

    11.05.2025

  • Neil

    ой)

    11.05.2025

  • maxcds

    Не ной)

    11.05.2025

  • inspire

    две ... в одной смысла нет

    11.05.2025

  • Neil

    уже не верю в это Чудо чудесное. Они не нацелены.

    11.05.2025

  • inspire

    щас отдохнем и 2 штуки заковыряем ... а потом в ОТ и прихлопнем ;-)

    11.05.2025

  • maxcds

    Такой сценарий возможен, но сначала одну кепс заковыряют.

    11.05.2025

  • Neil

    да третью им сунут и фсё закончился. Даже покатят добивать.

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    каким образом?

    11.05.2025

  • maxcds

    Этого мало. "Нужно боооольше золота".

    11.05.2025

  • miker65

    Конечно есть.

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    В прошлом победный забил. Да и лавка короткая. Словака не хватает.

    11.05.2025

  • maxcds

    Третий период не должен стать скучным.

    11.05.2025

  • PvsZ

    Неплохие последние секунды 2 периода, вот с той же энергией бы всё время играть. А сейчас может быть поздно.

    11.05.2025

  • Neil

    Весь план на игру состоял на быстрый гол и там игра по счёту. А плана Б похоже небыло и игра пошла в утиль.

    11.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Колорадо это скажи)

    11.05.2025

  • inspire

    такая стата есть?

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Забить.

    11.05.2025

  • miker65

    0-2 в начале 3-го периода в плове отыгрывается с вероятностью не более 5%.

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Хотя это должок за Саню

    11.05.2025

  • maxcds

    Дюбыч такой едет с ДВР рядом: "расковыряй себе глаз"

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    отменят ПП

    11.05.2025

  • mikha1

    Хочелось бы надеяться.

    11.05.2025

  • Neil

    Не пропустить?

    11.05.2025

  • maxcds

    Эту проиграли. Следующую будем брать. Помогу. Чоуж)

    11.05.2025

  • Neil

    А, не, третью им!

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Шанс.

    11.05.2025

  • miker65

    Всем спать!

    11.05.2025

  • maxcds

    Говорил - бойтесь РР каролингов сегодня)

    11.05.2025

  • Neil

    К чёрту. Заканчивайте.

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Томпсон лажанул. в ближний

    11.05.2025

  • PvsZ

    И вряд ли Вашингтон сумеет так же бодро отыграться, как Флорида вчера...

    11.05.2025

  • mikha1

    0-2. По такой игре это конец, если не сменить тактику.

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    не забиваешь ты...

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    Блин, 0-2

    11.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Всем привет. Смотрю сначала. Первый бодрый, второй лажа И опять пропустили

    11.05.2025

  • Neil

    да мы смотрим так-то.

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Алексеев удалился.

    11.05.2025

  • Neil

    Дюбуа даже пас на ход не способен! Швыряет её в угол просто и всё!

    11.05.2025

  • Irzhi Korn

    от игры карлсона уже тошнит...

    11.05.2025

  • Neil

    Похоже если вторую пропускаем можно заканчивать и с площадки в отель нафик.

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    реакции здесь, как минимум)) и сопоставлял с разными транслями тут

    11.05.2025

  • Neil

    Забыли зачем на лёд вышли?!

    11.05.2025

  • inspire

    вперед чего/кого? у меня трансляция на сайте СЭ отстает где то на минуту от буков ... у буков точно не должно быть отставания

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    когда как. в среднем 40-60 секунд

    11.05.2025

  • maxcds

    Карлсона тоже на свалку. Оч плохое у него п/о

    11.05.2025

  • PvsZ

    У тобю на сколько вперёд трансляция?))

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Свеч таки забил. ((

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    Блин, прорвало Свечу

    11.05.2025

  • Neil

    ))

    11.05.2025

  • PvsZ

    Да, так же как Макдэвид и Ткачак - одну капу.

    11.05.2025

  • Neil

    А Карбз с Роном одну и ту же жвачку жуют?

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Колотят ветерана весь матч. Несолидно.

    11.05.2025

  • maxcds

    Ты да Эндрю. Оба два.

    11.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Уилсон должен Бернсу отомстить, за бороду его по льду оттаскать

    11.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Саня силы на финал бережет

    11.05.2025

  • Neil

    Бестолковщина. Даже вот простой эпизод, ты хочешь на замену, у тебя шайба. Херли её просто в чужую зону откидываешь когда параллельно два свободных игрока?

    11.05.2025

  • maxcds

    Так-с. Давайте удаление кепс и 1-0 кейнз)) И потом атаки на встречных курсах с шашками наголо))

    11.05.2025

  • PvsZ

    Надо, чтобы счёт открыли. Тогда зашевелятся.

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Кто кого измотает быстрей.

    11.05.2025

  • maxcds

    Мдаааа. Встал в 5 утра посмотреть ураганные скорости, а тут тухляк намечается чем ближе концовка встречи. Надо изменять ситуацию)

    11.05.2025

  • Neil

    У Сани ноги слабые что-ли. Видимо на Насте напряжение и негодование отрабатывает, сбрасывает)

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Томпсон эффектно.

    11.05.2025

  • maxcds

    Ползти не можешь - лежа нападай

    11.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Овечкин побежал на скамейку. А, нет, айсинг каролины - обратно прибежал)

    11.05.2025

  • Neil

    Да уж, это не пантеры с листьями)

    11.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Овечкина выпускать 4 на 4 - смело

    11.05.2025

  • Neil

    Так какое же счастливое число Слевина?)

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Если мне,то смотрю #4TNT

    11.05.2025

  • Neil

    Вчера ночью лежу, каналы щёлкаю. Тут бац, по Матч ТВ фильм, Александр Великий! Я вот те на. А значит как его на драфте выбирали первым номером кадры, интервью от Ковальчука, Сёмина, Фёдорова, мамы и мн. кого. Вобщем путь к кубку Стэнли, дружба с Бэкки, вечный рекорд.. Так вот Сёмин рассказывает, летом в Москву приезжает, встречаются. И Саша говорит, слушай, чёто в НХЛ так всё быстро стало, столько новых игроков, игра ускорилась и всё такое. А Сёма ему отвечает, это не игра быстрее стала- это ты медленный стал)

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    И это тоже.И зональные старты теже..Самые тяжелые смены у PLD и Дауда.Ну что есть то есть.

    11.05.2025

  • mikha1

    Он вообще сейчас играет мало, по 9-11 минут за матч.

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    На одном устройстве, и другая схема подключения у меня сегодня. Буду возвращаться в чат, когда что-то особенное будет)

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Да тоже не всегда.Когда в прошлом матче в 3-м на удержание играли был так же как и Саша на лавке(в основном).

    11.05.2025

  • mikha1

    Значит сегодняшняя игра едва ли не самая важная в серии. Выиграем, Род может занервничать, будут шансы на победу в серии, проиграем - и Каролина получит уверенность, возьмет за жабры и перекроет кислород.

    11.05.2025

  • mikha1

    В плане результативности, да. Но черную работу выполняет на своем уровне.

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    По сезону обе проиграли.Единственная гостевая у Карбери была в декабре 23-го(по буллитам).В первом круге Каролина ни одной игры дома не проиграла. В памятной серии 19-го во всех трех Кэпс так же уступили. Исходя из этого.

    11.05.2025

  • Neil

    тень Эллера бродит по Вашингтону уже давно.

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    попасть попал, и судя по повторам, и по протоколу. но неудачно)

    11.05.2025

  • Neil

    безусловно.

    11.05.2025

  • Neil

    да нихрена из этого не следует. Один маньяк всё подмять под себя хочет, другие уже совсем не мальчики и тоже научились играть в эти игры.

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    он явно пободрее в этом матче. еще не в прайме, но движется туда

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    запутался. что из этого следует?

    11.05.2025

  • mikha1

    Строум и Дауда - 100% выиграных вбрасываний, Эллер - 0 из 3.

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Хороший период. За вычетом отложенного и неотложенного большинства. Продолжать так же.

    11.05.2025

  • Neil

    Вообще 1-1 должно уже было быть.

    11.05.2025

  • mikha1

    В целом 1й период играли с преимуществом, но своим шансы не использовали. Но самый реальный момент бы у Свечникова, когда он попал в каркас.

    11.05.2025

  • inspire

    лучший 1 период в серии )))

    11.05.2025

  • Neil

    Трамп заставляет китайцев продать Тик-Ток американцам. Те предлагают только долю. Их блокировал Бидон, Трамп разблочил. Спонсор Вашингтона на свитере Тик-Ток. Думайте)

    11.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Судьи нам должны 2 удаления. Пусть запишут в блокнотик. Одно левое дадут, одно наше пропустят

    11.05.2025

  • maxcds

    Каролинги пока спят. Кепс важно самим не дать им шансы, не удаляться насколько это возможно.

    11.05.2025

  • Neil

    ок же уже даже краги сменил.

    11.05.2025

  • mikha1

    Но с другой стороны, кэпс одни из лучших по игре в гостях.

    11.05.2025

  • mikha1

    Судя по упущенным моментам, сам в носу неудачно корвырялся.

    11.05.2025

  • Neil

    писал ниже об этом

    11.05.2025

  • mikha1

    Пропустили, бывает..

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Да не знаю. Дома Ураганы отлично играют обычно.

    11.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Саня кровь показал, судьи поняли, что косякнули, теперь должны где-то выписать левое удаление

    11.05.2025

  • Neil

    может это взбодрит медведя.

    11.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    4 минуты где?

    11.05.2025

  • mikha1

    не фальстарт?

    11.05.2025

  • PvsZ

    Вот, Саня... не забиваешь - получай клюшкой по лицу))

    11.05.2025

  • maxcds

    Все так - любой клуб всегда будет плотно его держать. Я обращаю внимание на то, что он не успевает за игроками и нет сил чтобы активно искать свободный лед. Тогда и передачи мог бы получать

    11.05.2025

  • Neil

    план

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Вообще штурм ожидал от Каро.А Кэпс норм пока.

    11.05.2025

  • mikha1

    О том и речь - момент100%-ный был. Каро сами его дали!

    11.05.2025

  • PvsZ

    Ну дак да))

    11.05.2025

  • Neil

    фига ты. Сильный ответ. Два плюсика тебе.

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Так TNT транслирует. А Каплан ЕSPN.

    11.05.2025

  • Neil

    да он даже по шайбе не попал!

    11.05.2025

  • PvsZ

    Эмили Каплан форевер :blush::blush:

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    Ови заржавел совсем) Но шайба прыгало, ладно) Двигаются хорошо ребята сейчас

    11.05.2025

  • Neil

    Сашка касяпор.

    11.05.2025

  • mikha1

    Как не забил щас Ови?!!

    11.05.2025

  • PvsZ

    Тут момент такой, что Каролина понимает, в чём его опасность. Бросок никуда не делся, но под бросок нужен пас. Поэтому просто не дали разыгрывать шайбу в большинстве, постоянно угрожали перехватами и всё перекрывали. Если удастся весь матч так же держать на голодном пайке - Саня не забьёт. Но мы понимаем, что для решающего броска может быть достаточно одного момента и одного паса.

    11.05.2025

  • Neil

    Карбз вывел команду с планом сильного прессинга и быстрого гола! А они чуть сами себе в пустые не закатили и в большинстве спаслись.

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Пару моментов создали.У своих правда:)

    11.05.2025

  • Neil

    А мне вот этот хрен в костюме меньше заходит нежели Эмили.

    11.05.2025

  • maxcds

    В начале игры в углу шлепнулся, потом еще момент был когда в бекчек совершенно не успевал. Грустно. Надо заканчивать с НХЛ

    11.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Зачем Овечкин туда встает? Ему надо у борта вставать, чтобы с ЛКВ в касание

    11.05.2025

  • PvsZ

    Да и Дюбуа чё-то возился там еле-еле. Один Том живой.

    11.05.2025

  • PvsZ

    Плохое большинство. Каролина задавила прессингом.

    11.05.2025

  • maxcds

    Саня совсем не тянет скорости. Совсем.

    11.05.2025

  • PvsZ

    Уфффффффффф, Томпсон, вот просто спасибо сейчас.

    11.05.2025

  • mikha1

    Позорище

    11.05.2025

  • maxcds

    У некоторых похоже опять секунд на 30 быстрее транса.

    11.05.2025

  • maxcds

    Дюха продолжает зарабатывать удаления на себе.

    11.05.2025

  • Neil

    Чудо, не иначе.

    11.05.2025

  • PvsZ

    Большинство у Вашингтона будет, и чуть не забили себе на отложенном!!!

    11.05.2025

  • Neil

    Какой кошмар

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    третий раз в серии

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Повезло.))

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    Чуть в свои пустые не завели!!

    11.05.2025

  • maxcds

    Уфь-уфь-уфь. В стиле Павла Валерьевича Свеч чуть не исполнил

    11.05.2025

  • PvsZ

    Свеч опасен, зараза такая.

    11.05.2025

  • N.A.F.1974

    Свечников в каркас.

    11.05.2025

  • PvsZ

    Вот незначительный эпизод сейчас был, но как же Уилсон хорош. Успел перехватить шайбу в своей зоне, отдать пас, добежать до чужих ворот и там оттеснить защитника и открыться под ответную передачу.

    11.05.2025

  • Neil

    Фига се.

    11.05.2025

  • PvsZ

    Начало активное, Вашингтон нацелен на бросок, Каролина при возможности тоже огрызается, но оба вратаря пока крайне надёжны. Отец Александр не слишком заметен в первые минуты.

    11.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    что такое? это же Каролина должна бежать это такой хитрый план?

    11.05.2025

  • Neil

    Хорошо бегут ребята в белых свитерах.

    11.05.2025

  • mikha1

    Бодрое начало

    11.05.2025

  • maxcds

    Ну сегодня пойдут клочки по закаулочкам чувствую

    11.05.2025

  • Neil

    О, ПОгнали уже!!!

    11.05.2025

  • maxcds

    Здравствуйте, кроме шуток

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    У Орла матч #100 в ПО. Удачи желать не буду)

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    Изменений в составе не ожидается. Чаки вернулся из семейных обстоятельств и будет бэкапить

    11.05.2025

  • Neil

    шизаа...

    11.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    :point_down::point_down::point_down: Таков наш путь Свободы, Таков наш хитрый план. Ведь знает вся Россия: Овечкин Богом дан! Такого, как Овечкин, Не будет никогда. У кэнаков, пиндосов Генетика не та.

    11.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Овечкин не Кузнечкин Легко забьет он пять И вновь отправит Свечку В больничку отдыхать. Предателя Баркова Сломает наш Овца Доделает за Хейгла Работу до конца. В финале же фашизду Все зубы разобьет. Ирландская пустышка До кубка не дойдет! Потом, с взрывчаткой в кубке Он в белый дом придет И весь фашисткий улей Он разом разъе?ет! Таков наш путь Свободы, Таков наш хитрый план. Ведь знает вся Россия: Овечкин Богом дан! Такого, как Овечкин, Не будет никогда. У кэнаков, пиндосов Генетика не та.

    11.05.2025

  • Neil

    Вобщем сегодня повоюем братва. Интересно, будет продолжение второго матча или разгром от Каро.

    11.05.2025

  • Neil

    А Юве подвели(

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    А вот ЦСКА сегодня порадовали!!! И свои шансы на медаль повысили, и интригу в чемпе возродили. Но все же пусть лучше чемп выиграют быки для разнообразия)

    10.05.2025

  • Andrew_BD

    Да уж, неудобное время, ни то ни се. Но что поделать, надо = надо

    10.05.2025

    НХЛ назвала лучших игроков, дебютировавших в лиге после 2010 года
