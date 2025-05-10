«Каролина» и «Вашингтон» сыграют в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ 11 мая

«Каролина» и «Вашингтон» сыграют в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ в ночь на воскресенье, 11 мая. Матч пройдет в Роли (США) на арене «Леново Центр». Стартовое вбрасывание — в 1.00 по московскому времени.

«Каролина» — «Вашингтон»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Каролина» — «Вашингтон» можно в матч-центре и ленте новостей сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 1-1. «Харрикейнз» победили на старте серии в Вашингтоне — 2:1 ОТ, столичный клуб выиграл второй матч — 3:1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первых двух матчах второго раунда не набрал очков, всего в этом плей-офф у него 5 (4+1) очков в 7 играх.