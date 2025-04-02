«Каролина» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Каролина» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 3 апреля. Матч пройдет на льду «Леново Центра» в Роли (США) и начнется в 2.00 по московскому времени.
«Каролина» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Каролина» — «Вашингтон» можно в матч-центре сайта «СЭ».
В России нет официальных трансляции матчей НХЛ. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».
В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Харрикейнз» набрали 94 очка после 73 матчей и перед игровым днем занимают второе место на «Востоке», их предыдущим соперником были «Айлендерс» (6:4). У «Кэпс» — 74 матча, 105 очков и первая строчка в конференции, клуб из Вашингтона в среду обыграл «Бостон» (4:3).
У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в этом сезоне — 58 матчей, 65 очков, 38 голов и 27 передач. Российскому нападающему осталось забросить три шайбы до повторения и четыре до прохода снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки: у Овечкина — 891 гол за карьеру в лиге, у Гретцки — 894.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -