«Каролина» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Каролина» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 3 апреля. Матч пройдет на льду «Леново Центра» в Роли (США) и начнется в 2.00 по московскому времени.

«Каролина» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Каролина» — «Вашингтон» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляции матчей НХЛ. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Харрикейнз» набрали 94 очка после 73 матчей и перед игровым днем занимают второе место на «Востоке», их предыдущим соперником были «Айлендерс» (6:4). У «Кэпс» — 74 матча, 105 очков и первая строчка в конференции, клуб из Вашингтона в среду обыграл «Бостон» (4:3).

У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в этом сезоне — 58 матчей, 65 очков, 38 голов и 27 передач. Российскому нападающему осталось забросить три шайбы до повторения и четыре до прохода снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки: у Овечкина — 891 гол за карьеру в лиге, у Гретцки — 894.