«Вашингтон» обыграл «Каролину», Овечкин забил гол и сделал голевую передачу

«Вашингтон» на выезде переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин отметился голевой передачей и голом в пустые ворота. У 40-летнего россиянина в этом сезоне 12 (4+8) очков в 16 играх.

Также у «Кэпиталз» забили Брендон Духайм, Дилан Строум и Джейкоб Чикран. Единственная шайба «Харрикейнз» на счету Николая Элерса.

«Вашингтон» набрал 17 очков в 16 матчах и поднялся на 12-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 2-й строчке — 22 очка в 16 играх.