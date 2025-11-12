Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

12 ноября, 05:45

«Вашингтон» обыграл «Каролину», Овечкин забил гол и сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Вашингтона» радуются забитому голу.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» на выезде переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин отметился голевой передачей и голом в пустые ворота. У 40-летнего россиянина в этом сезоне 12 (4+8) очков в 16 играх.

Также у «Кэпиталз» забили Брендон Духайм, Дилан Строум и Джейкоб Чикран. Единственная шайба «Харрикейнз» на счету Николая Элерса.

«Вашингтон» набрал 17 очков в 16 матчах и поднялся на 12-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 2-й строчке — 22 очка в 16 играх.

Александр Овечкин.Овечкин забил и начал новую погоню за Гретцки. А «Вашингтон» выходит из сумрака
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 03:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Вашингтон
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
Читайте также
БПЛА ВСУ повредили нефтебазу и прибрежные сооружения в Новороссийске
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Трамп вновь появился на публике с тональным кремом на руке
Власти Крыма заявили о начале информационной атаки со стороны Украины
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
«Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»
Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»
Президент КХЛ Морозов — о возможном возвращении Овечкина: «Всегда рад видеть игру Александра, в любой лиге»
«Ови может выбить тысячу». Гретцки пошутил про машину, Кросби ответил за Овечкина
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 901-го гола Овечкина в лиге
Ротенберг — о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «Даст импульс, будет популяризировать хоккей»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • _Mike N_

    быдло, креститься надо, если кругом хохлы кажутся !

    12.11.2025

  • ГлавПатриот

    )))))))) Каролина, канеш, знатные лошары. Вот кто посмешище в лиге последние 5 лет. Бриндамор на выход (с)

    12.11.2025

  • За спорт!

    эти убогие мики и всякие третьи рекордисты главные фанаты, иначе не лезли б сюда.

    12.11.2025

  • Bibigon2020

    вот ты - хохол из канадЫ, а пишешь на русском, как ещё не подох?

    12.11.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Овечкин давно выебал эту лигу!

    12.11.2025

  • Андрей Андрей

    да,пишут все,от адекватов до убогих.

    12.11.2025

  • Андрей Андрей

    выиграют или проиграют,но ты опять будешь грызть Сане крюк и хоккейные ботики.

    12.11.2025

  • За спорт!

    Ни один человек из мира хоккея не набирает столько комментов как Ови, это говорит о его популярности.

    12.11.2025

  • spartsmen

    если и лицом, то сильно помятым :grin::head_bandage:

    12.11.2025

  • spartsmen

    Саня - молодец. А неадекваты, требующие от него набора очков в темпе Маккиннона, - неадекваты и есть.

    12.11.2025

  • Крюков Сергей

    ///109-е очко с Каролиной в РС/// ======= И здесь настиг Уэйнушку)

    12.11.2025

  • Елисей Петров

    А Вы по ночам кому даете в Канаде?))).

    12.11.2025

  • Догада

    зря переживает, уже принято решение на украину негров завозить для востановления

    12.11.2025

  • lenin.vowa2018

    завтра они назовут лигу наднациональной, крутейшей, ещё какой-то, а нам то что? Мне пофиг. Я знаю что русский хоккеист Овечкин величайший в Мире. В сильнейшей лиге.

    12.11.2025

  • Догада

    нашелся знаток понятий

    12.11.2025

  • lenin.vowa2018

    ты тоже по русски пишешь - где и когда ты этому научился? Не в Америке же. Все мы родом из детства.

    12.11.2025

  • mikha1

    Оказывается, Уилсон сейчас в лидерах по штрафным минутам. Поменьше бы ему удаляться.

    12.11.2025

  • lenin.vowa2018

    зачем вспоминать предателя рядом с именем Овечкина?

    12.11.2025

  • Zулус

    у него нет жены, только муж-пупкин номерной. у миколы на пол шестого, глисты, пьет бояру, дети похожи на пупкина, так они не его. в детстве его называли бегемотом,

    12.11.2025

  • Zулус

    овечкин лучший снайпер, а ты лузер, обтекай и завидуй дальше успешному спортсмену, отцу и мужу

    12.11.2025

  • Сергей

    У кого что болит, тот о том и говорит. Судя по высерам Мыколы у него три проблемы 1. Очень хочет получить гражданство США, но ему не дают. 2. Мечтает каждый дент пить 3 литра пива, но денег не хватает, так что пьет стеклоочиститель 3. Жена ему изменяет каждый день, и у Мыколы весь мозг ушел в ветвистые рога....

    12.11.2025

  • Zулус

    а твоя родина дурдом, забыл название

    12.11.2025

  • Zулус

    как там торонто сыграло, лузер? сколько мексиканец забросил?:clown::clown::clown::clown:

    12.11.2025

  • VeryOldLazy

    Да я не про то - с Петей победили б))

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Совсем старик хейтеров не жалует))

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Решили действовать наверняка, что непонятного?)))

    12.11.2025

  • True Timati

    Давненько не забивал Саша в пустые, давненько не полыхало на острове

    12.11.2025

  • Zулус

    Mpazь N

    12.11.2025

  • VeryOldLazy

    Тоже испытываешь неловкость?)

    12.11.2025

  • VeryOldLazy

    Ну, без государства Родины может и не быть...

    12.11.2025

  • VeryOldLazy

    А чо Петю то не поставили?))

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    НХЛ - это хоккейный Сияющий Град на холме Мы против рекламирования, на базе Ови, чужеродной идеологии в России. На метафоре «града на холме» основана идея «американской исключительности».

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    Национальная хоккейная лига. Политический смысл термина Национальный - бросает некую тень на Ови, как Лучшего спортсмена России 2025 года. Как-то это не попонятиям

    12.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    "Шеф появится в последний момент". Бриллиантовая рука.

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    Гроза пустых ворот

    12.11.2025

  • Скиталец

    Кстати до 1000 в РС и КС осталось 22. Давай Санек подножми. Мы хотим в этом сезоне сие узреть:sunglasses:

    12.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    Красавчик!

    12.11.2025

  • _Mike N_

    пока Овечкин забивал шайбу в пустые ворота, кто-то "забивал" его жене ! :laughing::laughing::laughing:

    12.11.2025

  • mikha1

    Подай на него заявление в полицию. Скажи. что он дилер.

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Что себе позволяет Родя?! Надо бы проверить корни этого Бриндамора! Было уже? Ну первым тогда буду.)

    12.11.2025

  • _Mike N_

    типа хоккеиста Кузи ? так его на белый порошок подсадил во вражеской Америке сам Овечкин !

    12.11.2025

  • _Mike N_

    Вчера великого хоккеиста Могильного ввели в Зал Хоккейной Славы NHL в Торонто и всего небольшая статья о нем, типа он предатель, сбежал из СССР. А у него, в отличии от Фетисова, Ларионова, Третьяка даже нет американского гражданства и из-за проблем с визами он не приехал в Канаду. А как же тогда "рекордсмен" по голам в пустые ворота и гражданин США Овечкин (о котором по 5-10 статей в день), он патриот ?

    12.11.2025

  • Vladimir Demin

    Супер!

    12.11.2025

  • Sergey Krug

    -20-й праймари Ови на Дилана Строума (452-й в карьере,46–й показатель в лиге, рекорд Вашингтона,) из действующих лидер Кросби-658 (9-й), лидер Вашингтона по заброшенным шайбам с праймери Ови- Бекстрем-74 шайбы, второй Сёмин, Кузнецов по 28, 1-й среди россиян по праймари в НХЛ -Малкин-524(24-й), рекорд НХЛ у Гретцки -1324 праймери) -1-й праймери Энтони Бовилье на Ови в РС, Бовилье стал 103 игроком Вашингтона, оформившим праймери на Ови в РС (1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-104, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48) -в 455-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 3-й Мессье, Дионн-513, 2-й Ягр-540,1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-499(6-й), Малкин-366(29-й)

    12.11.2025

  • Sergey Krug

    -66-я шайба в пустые ворота( 1-й в лиге, 2-й Гретцки-56, 3-й Хосса-40, (все шайбы Ови в пустые ворота: 68, 81, 103, 128, 156, 168, 178, 188, 204, 216, 230, 251, 252, 255, 267, 277, 283, 288, 301, 364, 370, 400, 436, 442, 495, 506, 576, 580, 604, 625, 626, 628, 639, 662, 677, 678, 692, 695, 698, 734, 739, 744, 752, 754, 755, 761, 766, 775, 784,794, 795, 796,797, 802, 824,826,834, 855, 866, 869, 873, 875, 878, 882, 886 и 901 -я) Преследователи: Кросби-39(4-й), Маршан -38(5-й), команды попускавшие от Ови в пустые: Бостон-7 шайб, Тампа, Нэшвилл,Торонто-5, Филадельфия, Айлендерс, Виннипег-4, Нью-Джерси, Сиэтл, Флорида, Детройт Каролина-3,Оттава,Питтсбург, Аризона-2, , Монреаль, Сан-Хосе, Калгари, Эдмонтон, Лос-Анжелес, Сент-Луис, Баффало, Колорадо, Финикс, Далас, Вегас по 1

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    А в НХЛ есть клуб - 666 шайб?

    12.11.2025

  • Скиталец

    Заяц выходи подлый трус))) конспиролог хренов)))

    12.11.2025

  • Sergey Krug

    -3772-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029), -4444-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) -1635-е очко в РС, 901+734 (11-й, 10-й Сакик-1641, 9-й Кросби -1707(9-й), 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1366(28-й) -1635-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Сакик-1641, 5-й Гретцки-1669, 4-й Кросби-1707, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1366 (10-й) -1782-е очко в КС и РС-1635 и КС-147, 978 ш+804 п, (11-й, 10-й Дионн-1816, 7-й Кросби-1908, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1546(23-й) -53-я шайба и 109-е очко в 94 игре с Каролиной в РС, 443-й бросок в створ

    12.11.2025

  • Sergey Krug

    -4-я в возрасте 40 лет(рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36, 3-й Селянне-31) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) -143-я в ноябре в 243-й игре РС (2-й, 3-й Мессье-129 в 286 играх,1-й Гретцки-154 в 236) действующие: преследователь – Кросби-116 в 219 играх(10-й). У Александра рекорды в марте-161 и апреле-78 и октябре-126; -160-я шайба во вторник в 246 игре(1-й, 2-й Тротье -145 в 296 играх, 3-й Босси-135,) преследователь – Стэмкос-113(5-й), Кросби-108(8-й), -6902-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4338(19-й), -7577-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4880(18-й)

    12.11.2025

  • Sergey Krug

    -337-я в 3-м пер.(1-й, новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-336, 3-й Г.Хоу-280, 4-й Ягр-265), действующие: Кросби -209(19-й) -426-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-254, Малкин-222. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет. -195-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, действующие: Кросби-119, Малкин-93,

    12.11.2025

  • Sergey Krug

    -646-я шайба заброшенная в победных играх(1-й, 2-й Гретцки-635, 3-й Г.Хоу-542,4-й Эспозито-513, 5-й Ягр-510, 6-й Бр. Халл-476), действующие: Кросби-467(8-й), Стэмкос-413(16-й) -686-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме этих хоккеистов планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-514(16-й) -459-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, действующие: Кросби-296(17-й) -570-я в равных составах(2-й, 3-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-442(11-й)

    12.11.2025

  • mikha1

    Родину любить надо. Но Родина это не государство.

    12.11.2025

  • Sergey Krug

    Дух Хлебонасущенского представляет - 901-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-636(16-й), Стэмкос-585(22-й), Малкин-517(41-й),Таварес-503(46-й),Кэйн-494(51-й), Перри-455(63-й) - 901-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -636(5-й), Малкин-517(21-й), -978-я в РС и КС 901+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-38 шайб ) действующие: Кросби -707(16-й), Стэмкос-635(25-й),Малкин-584(38-й) -1507 игра в регулярке(24-й, 23-й Бернс-1513, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779)

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    Нет - с реки Каменка

    12.11.2025

  • МММ

    Грег, ты с Академа?

    12.11.2025

  • mikha1

    У Чикрана сегодня 100й гол в лиге! Из действующих быстрее забивали только Макар, Э.Карлссон и Веренски.

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    Матыцин дал добро - на признание Ови спортсмном Года в России. Мы ещё подумаем.

    12.11.2025

  • Сергей

    "Быстро поднятая сигарета не считается упавшей!" (с) Гол в пустые ворота равен голу забитому в ворота с вратарем ))) Вашингтон с победой , Александра с 901 шайбой!

    12.11.2025

  • МММ

    Скорее у них астма передаётся половым путем.

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Несколько неожиданный результат, конечно. Вашингтон с победой над контейнером, Ови с 1+1. Едем дальше)

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    У некоторых от ТИ - глаза стали квадратными. Будьте осторожнее

    12.11.2025

  • mikha1

    Секта?

    12.11.2025

  • mikha1

    Думаю в США и у скандинавов таких в разы больше.

    12.11.2025

  • Скиталец

    У норгов 500+ и в Китай они хотели самолет табусов завезти, но им сказали фак, так что все норм. И розовощекая, которому Устюгов лещей раздавал:rofl: нюхал жопу Большунова)

    12.11.2025

  • МММ

    В Норвегии 100% астматиков.

    12.11.2025

  • mikha1

    А что - таблетки можно употреблять, только если куда-то едешь? А вообще, некоторые индивиды только благодаря им куда-то и улетают, оставаясь на месте)

    12.11.2025

  • Догада

    союза не стало, но советская школа еще оставалась

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    Как зачем - рекорды ставить!

    12.11.2025

  • _Mike N_

    а зачем России допинг, если страна в роли изгоя и спортсменов никуда не пускают ?

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    Пустые ворота это не подарок - а решение тренера

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    Простыми словами: ТИ - это разрешение на употребление допинга

    12.11.2025

  • _Mike N_

    наверное, ибо Монреаль с бухими резервами, тем более из России, играть не будет ! :laughing:

    12.11.2025

  • _Mike N_

    а что такое ТИ? пишите проще

    12.11.2025

  • _Mike N_

    Родина у всех разная, у гражданина США Овечкина тоже родина своя !

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    Сообщение для астматиков: - В России на данный момент выдано 112 ТИ. В некоторых странах спортсменов столько нет

    12.11.2025

  • _Mike N_

    Послезавтра Вашингтон играет в гостях у Флориды, там таких подарков не будет !

    12.11.2025

  • Андрей Андрей

    наверное трезвые?

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    Для нас главное: Ови любит Родину

    12.11.2025

  • mikha1

    Трудовые резервы

    12.11.2025

  • ion

    Забавно, что у Овечкина, у которого "не идет" статистика почти очко за игру. В 40 лет. А условный 21-лений Славковски, которому Монреаль выписал 8 лет по 8 лямов и 0,5 очка за матч не имеет.

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    В Новосибиске сегодня плюс и снега дофига - пойду в резиновых сапогах

    12.11.2025

  • Скиталец

    Оаечкин, супер стар!) Но нет, еще не стар:laughing:

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    А сколько голов теперь?

    12.11.2025

  • Андрей Андрей

    Шура забил и Вашингтон сразу выиграл. Блохастые,вылазьте,кусайте Сане крюк.

    12.11.2025

  • _Mike N_

    А вы с какой команды, извините, ЦСКА или Спартак ?

    12.11.2025

  • _Mike N_

    и никаких теорий заговоров, что российские вратари открываются перед рекордсменом Овечкиным - тут ты один на один с воротами, или ты или они ! :laughing::laughing::laughing:

    12.11.2025

  • _Mike N_

    пора Овечкину на Родину - будет подавать суперфорварду Володе по ночам в Сочи ! :laughing::laughing::laughing:

    12.11.2025

  • Каша из топора

    Спасибо Вам, Александр Михайлович, за хорошее настроение с утреца!

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    Даже пустые ворота - недостаточно пусты, чтобы забить. Конфуций

    12.11.2025

  • _Mike N_

    Овечкину было 6 лет, когда развалился Союз. Что он может помнить в 6 лет ? Хорош писать бред ! Особенно учитывая факт, что в Штатах он прожил 20 лет, а в независимой России всего 14, и кто он после этого ???

    12.11.2025

  • МаратХ

    очередной гол в пустые ворота, это бессмертный рекорд

    12.11.2025

  • mikha1

    Каждый чиновник примазывается, своим бы делом лучше занимался... Хотя нет, свое дело у них- бабки пилить.

    12.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Пустая рамка Это прекрасно . Гол в пустые ворота - это лучшее , что может быть в хоккее . Никакие рекорды и юбилейные голы не идут в сравнение

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    Короче, всем цыц.

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    Олег Матыцин: - Кто сейчас является лицом нашего спорта? Отвечу нетривиально: Владимир Владимирович Путин.

    12.11.2025

  • Грег Хаус

    Олег Матыцин: - В 2025-м символом года стал Александр Овечкин, который побил рекорд и доказал, что многолетний труд, профессионализм и любовь к родине торжествуют. Он поставил цель и добился ее. Овечкин помнит, что добился цели благодаря тренерам, учителям, советской хоккейной школе

    12.11.2025

  • _Mike N_

    УРА ! У Овечкина гол ! Гуляй Россия ! Овечкин - лучший хоккеистр мира по голам в пустые ворота ! Хорошего хоккеиста воспитали американцы !

    12.11.2025

  • mikha1

    Короли размотали Монреаль, неожиданно. Нам с ними скоро играть. Вообще график ноября довольно тяжелый.

    12.11.2025

  • mikha1

    Победили очень сильного соперника, чуть-чуть отмстили за плей-офф. Судя по стате, очень много потерь было, причем у обеих команд. Но в обороне сыграли самоотверженно -21 блокированный, в этом даже Овечкин отличился. Лучший -Дюхейм -7 заблокированных. Логан -отлично, как обычно.

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Овечкин. Опять справа. Уже неинтересно. (листает)

    12.11.2025

  • Sergey Krug

    2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры 2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры 2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра 2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр 2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр 2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр 2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры 2023/24 - 65 очков(31+34), 79 игр 2024/25- 73 очка(44+29),65 игр 2025/26- 12 очков(4+8),16 игр...продолжается

    12.11.2025

  • Sergey Krug

    Показатели Ови по сезонам: 2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра 2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры 2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры 2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр 2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры 2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр 2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр 2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр 2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр 2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра 2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр

    12.11.2025

  • Sergey Krug

    С победой!Логан хорош,в который уже раз...

    12.11.2025

  • N.A.F.1974

    Молодцы.Серьезного соперника обыграли.Очень кстати.Болельщиков Кэпс с победой!

    12.11.2025

  • невропатолог176

    Доброе утро от Александра Овечкина!). 901! Гол есть гол. Вашингтон с победой! Сегодня либо Вашингттон живые, либо Каролина мертва. И 38 уже... "«Вашингтон» на выезде переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1." 4:1. Писавший эту замеку рченно торопился её написать)

    12.11.2025

  • Питерский пёс

    Вообще то 4-1

    12.11.2025

  • baruv

    Спокойно и уверенно!

    12.11.2025

  • .Алексей.

    Зверь.

    12.11.2025

    • Овечкин забросил 901-ю шайбу в карьере

    «Монреаль» проиграл «Лос-Анджелесу»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Детройт 17 10 7 20
    4 Оттава 17 8 9 20
    5 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 16 5 11 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Эдмонтон 18 8 10 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 17 8 9 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 03:00 Флорида – Вашингтон 6 : 3
    14.11 03:00 Оттава – Бостон 5 : 3
    14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес 3 : 4 ОТ
    14.11 03:00 Монреаль – Даллас 0 : 7
    14.11 03:00 Детройт – Анахайм 6 : 3
    14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон - : -
    14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе - : -
    14.11 05:00 Колорадо – Баффало - : -
    14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег - : -
    14.11 06:00 Вегас – Айлендерс - : -
    14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости