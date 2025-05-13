«Вашингтон» уступил в четвертом матче серии с «Каролиной», у Овечкина и Свечникова по голу
«Вашингтон» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ уступил «Каролине» со счетом 2:5.
В составе «Кэпиталз» отличились Джейкоб Чикран и Александр Овечкин, у «Харрикейнз» шайбы забросили Шейн Гостисбеер, Сэт Джарвис, Тейлор Холл, Шон Уокер и Андрей Свечников, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Каролины». Пятый матч пройдет 16 мая и начнется в 2:00 мск.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала конференции
«Каролина» — «Вашингтон» — 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Голы: Гостисбеер — 3 (Котканиеми, Робинсон), 10:24 — 1:0. Джарвис — 3 (Ахо, Орлов), 21:05 — 2:0. Чикран — 3 (Рой, Дюбуа), 45:18 — 2:1. Холл — 2 (Рословик, Уокер), 48:24 — 3:1. Овечкин — 5 (бол., Строум, Чикран), 52:14 — 3:2. Уокер — 1 (Холл), 56:45 — 4:2. Свечников — 7 (п.в., Мартинук, Стаал), 57:39 — 5:2.
Вратари: Андерсен — Томпсон (57:20 — 57:39).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 37 (13+12+12) — 21 (8+7+6).
Наши: Орлов (19.14/2/+2), Свечников (17.03/2/+1) — Алексеев (5.48/1/-1), Овечкин (19.58/3/-1).
13 мая. Роли. Lenovo Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|14
|7
|30
|2
|Нью-Джерси
|21
|13
|8
|27
|3
|Айлендерс
|22
|12
|10
|26
|4
|Филадельфия
|20
|11
|9
|25
|5
|Питтсбург
|21
|10
|11
|25
|6
|Коламбус
|22
|11
|11
|25
|7
|Вашингтон
|22
|11
|11
|24
|8
|Рейнджерс
|22
|10
|12
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|22
|13
|9
|27
|2
|Тампа-Бэй
|21
|12
|9
|26
|3
|Оттава
|21
|11
|10
|26
|4
|Бостон
|23
|13
|10
|26
|5
|Монреаль
|21
|11
|10
|25
|6
|Флорида
|21
|11
|10
|23
|7
|Торонто
|22
|9
|13
|21
|8
|Баффало
|21
|8
|13
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|20
|14
|6
|33
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Миннесота
|22
|11
|11
|26
|4
|Виннипег
|20
|12
|8
|24
|5
|Чикаго
|21
|10
|11
|24
|6
|Юта
|21
|10
|11
|23
|7
|Сент-Луис
|22
|7
|15
|20
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|21
|13
|8
|27
|2
|Сиэтл
|21
|11
|10
|27
|3
|Вегас
|20
|10
|10
|26
|4
|Лос-Анджелес
|22
|10
|12
|26
|5
|Эдмонтон
|24
|10
|14
|25
|6
|Сан-Хосе
|22
|10
|12
|23
|7
|Ванкувер
|22
|9
|13
|20
|8
|Калгари
|22
|6
|16
|15
|23.11
|03:00
|Филадельфия – Нью-Джерси
|6 : 3
|23.11
|03:00
|Флорида – Эдмонтон
|3 : 6
|23.11
|03:00
|Сан-Хосе – Оттава
|2 : 3
|23.11
|03:00
|Монреаль – Торонто
|5 : 2
|23.11
|03:00
|Вашингтон – Тампа-Бэй
|3 : 5
|23.11
|03:00
|Питтсбург – Сиэтл
|2 : 3 ОТ
|23.11
|04:00
|Нэшвилл – Колорадо
|- : -
|23.11
|05:00
|Юта – Рейнджерс
|- : -
|23.11
|06:00
|Калгари – Даллас
|- : -
|23.11
|06:00
|Анахайм – Вегас
|- : -
|23.11
|21:00
|Баффало – Каролина
|- : -