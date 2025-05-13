Хоккей
13 мая, 04:44

«Вашингтон» уступил в четвертом матче серии с «Каролиной», у Овечкина и Свечникова по голу

Сергей Разин
корреспондент

«Вашингтон» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ уступил «Каролине» со счетом 2:5.

В составе «Кэпиталз» отличились Джейкоб Чикран и Александр Овечкин, у «Харрикейнз» шайбы забросили Шейн Гостисбеер, Сэт Джарвис, Тейлор Холл, Шон Уокер и Андрей Свечников, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Каролины». Пятый матч пройдет 16 мая и начнется в 2:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

«Каролина» — «Вашингтон» — 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Голы: Гостисбеер — 3 (Котканиеми, Робинсон), 10:24 — 1:0. Джарвис — 3 (Ахо, Орлов), 21:05 — 2:0. Чикран — 3 (Рой, Дюбуа), 45:18 — 2:1. Холл — 2 (Рословик, Уокер), 48:24 — 3:1. Овечкин — 5 (бол., Строум, Чикран), 52:14 — 3:2. Уокер — 1 (Холл), 56:45 — 4:2. Свечников — 7 (п.в., Мартинук, Стаал), 57:39 — 5:2.

Вратари: Андерсен — Томпсон (57:20 — 57:39).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 37 (13+12+12) — 21 (8+7+6).

Наши: Орлов (19.14/2/+2), Свечников (17.03/2/+1) — Алексеев (5.48/1/-1), Овечкин (19.58/3/-1).

13 мая. Роли. Lenovo Center.

Александр Овечкин
Андрей Свечников
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
  • невропатолог176

    Осокин - дуа моя). Рад видеть. Тыеще жив)

    07.11.2025

  • Romanovraz

    Каролину с победой. Нужна ещё одна, и Дед наденет кепку Шунина и отправится в родное спорт-общество прокачивать футболные скиллы в Роликом Гусевым и Ж.Бабасян:)))

    13.05.2025

  • Neil

    не, хватит, он сам всё понимает.

    13.05.2025

  • Neil

    тебя не оскорблял, а выразил крайнее недовольство оценкой. Адью. Не *бало же тебе бить.

    13.05.2025

  • ОстроV Kроличий

    Гаттузо, понравился мой комментарий? Ответь прорабу, а то он уже всех тут на уши поднял. За тебя интересуется. Где найти.

    13.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    Да как "не к чему"?А 1017?! Не,так то да,я за то,чтоб он пораньше в Динамо вернулся,и ещё годок у нас отыграл...Блин,ну старый он уже,капец.Представь,как предсезонку пахать надо,да и по сезону себя "в тонусе держать"! Не знаю даже...Либо в Динамо уезжать сейчас,либо разрывать контракт(по обоюдному согласию),заключать новый на год на 1мульон,а освободившиеся деньги вложить в хорошего игрока,чтоб команда лучше стала.Чтоб не только Строум ему передачки отдавал,а ещё какой нибудь паренёк со светлой головой и интелектом,которого Вашикам ооочень нехватает...Но роль "первой скрипки" ему уже по объективным причинам тяжела. А 1017. Ну наскребёт поди.В Рег.Чемпе.А в ПО он уже,реально,не тянет...

    13.05.2025

  • невропатолог176

    Пропускать 3 -4, банки в 2х матчах ПО, это пиздить?)... Долбодятел, со мной так разговаривают только лично и то недолго. А в инете - веди себя прилично. Слов не хватает, возьми репетитора. (а фишка "как хочу, так и говорю, кто ты такой чтобы мне указывать"....ведет к майк_мэну. Можешь с ним так общаться. Увидишь меня мимоходом, проходи мимо)

    13.05.2025

  • Zohr Vad

    Похоже Вашингтон сам не верит в победу. Обратил внимание как реагирует скамейка Капиталистов после ими забитого первого гола. Проигрываете 2:0. Чикран делает 2:1. И камера показывает скамейку Вашингтона .. Нет там взрывной радости, которая заряжает всех духом, от которой вырастают крылья и открывается 2-е или 3-е дыхание. Ну нет зтого...Вяленько... Встали, порадовались... Но не-то это. Всё не-то и не так....ребята!!!! А Каролина бежит, давит и сминает пока Вашингтон. После своих голов,вся скамейка подпрыгивает на пол метра вверх от радости. Вот это и есть вера... КАРОЛИНА ВЕРИТ В СЕБЯ К моему сожалению. Пятую игру надо брать. Хоть Трампа, Венса и всю админ Белого дома приглашайте на фарт, на свои трибуны... Но надо побеждать.

    13.05.2025

  • Werewolf

    В серии за 4 матча у Вашика: Маджипане, Дюбуа по +1, Вилсон, Протас по 0, так же еще у двух по нулям, но они скатали 2 матча из 4, Овечкин, Эйлер, Коннор, Рой, Сандин по -1, еще 5 человек по -2. Серия провалена только у Дауда, Беливера и Дюхейма. Там -4, -5. Вся остальная команда сыграла на уровне. Ови в золотой середине.

    13.05.2025

  • polov

    А почему нет претензий к товарищам Пьерам,Люкам, Дюбуа ? А так же к товарищу с интересной фамилией "можно в жопу мне ?")))

    13.05.2025

  • Neil

    Он хорош. Не пизди.

    13.05.2025

  • невропатолог176

    Мне лень делать 15 акков, да и неинтересно (некогда). Зависть, к интернету - поганое и бесполезное чувство. З.Ы. про 23 года - отписался ниже.

    13.05.2025

  • chimega

    Хочешь увидеть, как их тестикулы производят тестостерон или как производят сперматозоиды? )))

    13.05.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Я так посмотрю, что чем более скрепнее патриот, тем яросней и с остервенением болеет и переживает за буржуинскую лигу и команды....И в то же время готовы влупить по Вашингтону бомбой...тогда Алекс Ови умрет...:laughing::laughing::laughing::laughing:

    13.05.2025

  • невропатолог176

    написал ниже

    13.05.2025

  • невропатолог176

    Осокин - иди лесом). Дай ка мне хоть одного моего 2,3 аккаунта. Не дашь - п....бол о....вший. (Извините люлди - вырвалось. Он специально заходит на ветку, находит меня и пишет от "большого ума")

    13.05.2025

  • Спринт

    В спорте добился много и как спостсмен, и как тренер, и как рботник руководящего звена, и как судья да тобе сопля то знать сугубо - не по чину и развитию дилетантскому ..

    13.05.2025

  • невропатолог176

    На 13 мая 2025 года Логану Томпсону, канадскому хоккейному вратарю, 28 лет (родился 25 февраля 1997 года) Был не прав. Каюсь. Казалось что 23. Тогда он просто на уровне ПО - чернвя дыра.

    13.05.2025

  • Angeldust

    В целом, выходв Кэпс в плов да еще с такого места - чудо чудесное, если глянуть на состав, но регулярка закончилась, и чудеса уступили место пахоте и опыту. Пахать сил уже не было, а опыта эти парни еще не набрались.

    13.05.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Лет 5 назад я бы с тобой может бы и согласился.....Но в свете сегодняшних реалий и политики нашего государства он является тем человеком, который за бездуховные доляры развлекает буржуинов, платит очень большие налоги главной стране нато, с которых она поставлят оружие нашим врагам....Поэтому он и такие как он должны играть и жить ДОМА!!!...Так понятно?

    13.05.2025

  • Павел Леонидович

    как-то бесславно вылетает....

    13.05.2025

  • spartsmen

    неужели саня с тедом не договорится?

    13.05.2025

  • Bibigon2020

    про Таню врать прекрати. где ты мог её видеть,дебил деревенский

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    смотрю на этих дятлов(каролинских),видать будет финал Каролина -Эдмонтон.

    13.05.2025

  • Neil

    Так раскрой всё же секрет про 23 года, мы в предвосхищении.

    13.05.2025

  • Neil

    Два раздавших мину и плюс не разобрались, что это и кто это) И О чём пост вообще)) А так бы поменялись местами.

    13.05.2025

  • андр

    Явное преимущество Каролины. Неинтересно.

    13.05.2025

  • afino61

    всё понял.. значит ездил орал на всех? имеет право))

    13.05.2025

  • Osokin L

    это он сам себе плюсует

    13.05.2025

  • Jean4

    В целом прогноз СЭ по Вашингтону оказывается реален. Похоже на 4-2 наиграют в итоге. Столичные хоть и заняли первое место в конференции, но плейоф это другой мир. Здесь нужно подключать все резервы.

    13.05.2025

  • Рюрик 9

    Это конечно замечательно, но какой счёт в серии?

    13.05.2025

  • baruv

    Абсолютных нет, а личных - см. Сергея Круга. Аудио - звук. Непереводимая игра слов Ови-капитана, адресаванная партнерам, была понятна (да и слышна)).

    13.05.2025

  • Neil

    Я вообще их сразу определил в кандидаты обладателя, победителя кароч.

    13.05.2025

  • afino61

    этот гол какой рекорд принёс? и что такое "аудиально"?))

    13.05.2025

  • afino61

    молодец лёха - поставил , что победитель серии выиграет ровно 4 игры - и опять угадал))

    13.05.2025

  • afino61

    зато сколько ему наплюсовали)) лишнее доказательство , что одни глорики))

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    что-то у меня появилось подозрение о попадании Каролины в финал,бегают как электроники,возможно аккумуляторы у них не сядут.

    13.05.2025

  • ты чего в жизни добился, дед? одно и тоже пишешь каждый день! старый маразматик.

    13.05.2025

  • Neil

    Вовремя переобуться- это предвидеть.

    13.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    О,точно! Так же считаю.Только так структуру Каро сломать можно.Обоюдные,игра в неравных,разбивать удалениями связки,и тут пробовать.А так-перспектив маловато.

    13.05.2025

  • Neil

    С колен подавал.

    13.05.2025

  • Neil

    Всмысле закончит. Год ещё контракт.

    13.05.2025

  • LemieuxMario3

    не правильно спросил. надо было " на кого выходит Каролина?")))

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    там надо самым здоровым по росту,а то как-то скоро им руки жать не солидно.

    13.05.2025

  • LemieuxMario3

    не смеши)))

    13.05.2025

  • spartsmen

    я думаю, что Саня закончит после этой серии. посмотрим. по большому счёту, стремиться уже не к чему.

    13.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    Да,шансов не много...Но они всегда есть пока не закончилась игра. Сам ставил на 1:4,но буду рад,если ошибусь :). Думал,что серия ОГОНЬ будет,в том смысле,что всю игру бодаться будут,провоцировать друг друга... Мож Вашикам прям драться начать-глядишь и поменяется в игре что то.А так-всё предсказуемо как то.Шайбу надо контролировать лучше,большинство дохлое.Вратарю надо мешать постоянно,и бросать,бросать...Коль техники(физики) нет-просто драться.Мож 4 на 4 стрельнёт. Хрен ли тут уже терять... Поглядим.Пока,типа,"гейм,сет,матч" ещё не объявили-шансы есть.Но нужно что то прям кардинально менять,ломать течение игр...Мож драки помогут?

    13.05.2025

  • Neil

    У него через год контракт всё. А надо ли ему там оставаться? Но они его озолотят походу.

    13.05.2025

  • spartsmen

    кто ж его отдаст-то? :slight_smile:

    13.05.2025

  • Neil

    Раздали контракты бешеные кому не попадя. А так, скажем Каприза подписать бы.

    13.05.2025

  • spartsmen

    После этого плофа вашикам надо пересобирать команду уже без овечкина. Обязательно нужно добавить хотя бы трёх молодых и бодрых. Иначе без командной скорости ничего не светит.

    13.05.2025

  • Neil

    Если б тока один. Тут хуже комуналки, только свет включили.. и побежала грязь.

    13.05.2025

  • Neil

    ты первый вручал.

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    на счет противодействия,я смотрю на статистику у "приемника" Матиза,так это вообще .... и на неё у Драза и МакДэвида ....(у шотландского Давида сегодня 14-я передача).

    13.05.2025

  • Neil

    Не, эти статы идут в одно место. Игра к игре, момент к моменту, эпизод к эпизоду. Вон, Каролина тысячу бросков нанесла, но что это были за броски, все видимые в основном. А бывает такие игры...Ну вобщем я не считаю это аксиомой.

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    жалко наших из табора,но Васек должен получить заморский приз,это его единственная возможность.

    13.05.2025

  • True Timati

    Боб внезапно стал топовым, хотя еще недавно был "гадким". Весеннее обострение?

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    50-й сезон команды в НХЛ, такой исторический рекорд, самое то.

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    Шура заберет и это. если следующая игра станет последней,но я надеюсь еще на 1 гол,надо Ягра догнать.

    13.05.2025

  • Спринт

    Сопплюнька дилетантская, тобе не дано вкумекать, что мать примитивной овцы всегда играла для своих сограждан и во славу великой страны в составе сборной СССР. Однобокой овце до своей матери никогда не приблизится. Видел воочию, как Овечкина выкладывалась на площадке для побед своих команд и добивалась победы, а не улучшения своей индивидуальной статистики.

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    ты посмотри сколько он там пропускал,в прошлом сезона намного меньше.

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    Я не думаю что тренеры ошиблись,наверное могли забрать серию,но надеюсь Карбюратор найдет подобные ходы. Ну посравнению с прошлыми сезонами это земля и небо. Наконец-то пришли необходимые свои игроки и с рынка взяли качественных,не как в прошлые сезоны.

    13.05.2025

  • Neil

    В регулярке чередовались и норм. Вот просто дайте полную игру одну и увидишь- он готов.

    13.05.2025

  • Спринт

    Смотреть ты можешь сугубо - только в мордогляд. Вам, кучке помешанных на таких как американская овца, не дано понять, что у каждой страны должны быть свои спортивные Герои, которые много сделали для спорта своей Родины, а не для потехи забугорных хозяев. Кто такой примитивная Овца - по сравнению с Викуловым, Фирсовым, Старшиновым, Якушевым, Мальцевым, Михайловым, Харламовым .. и сотнями отличный хоккеистов, которые радовали своей игрой миллионы своих сограждан на трибунах своих ледовых Дворцов, и отлично играли во славу Страны за сборную своей Отчизны..

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    Линд не хуже,они равны,но Чарла должен играть постоянно,а эпизодическая игра его выбивает из формы.

    13.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    В каком-то смысле безбашенная игра Каро выбивает продуманный Вашингтон из нужного ритма. Ураганы опять бросали из любых позиций и по броскам перебили ,а вот другие показатели лучше у Кэпс. Но этого против очумелых Ураганов не хватает. Надеюсь на Тома Уилсона. Пора вломить кому-нибудь. Иначе никак. :fist::boxing_glove::man_lifting_weights:

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    Благодаря таким как ты дегенератам мать Овечкина спросили после 895-й:что вы думаете о подобных? Вообще-то я не удивляюсь что вас предостаточно,когда посмотришь устройство Мира,то понимаешь что,кроме самоочистки в нем существует уничтожение.

    13.05.2025

  • Mon65

    Да, сложно складывается серия против Каролины. Пока все в их пользу. Но Вашингтон отличается в этом сезоне непредсказуемостью и упорством. Так что нам остается только ждать, надеяться и верить что удача будет на стороне команды Овечкина. Саню с очередным голешником.

    13.05.2025

  • ОстроV Kроличий

    Крайне тяжело будет пройти Каролину. Не уверен.

    13.05.2025

  • Крюков Сергей

    ///2-й Бр.Халл-66,1-3-й Гретцки, Курри, Мессье по 44)/// ======= Что-то в этом супе не так))

    13.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    У кого с собой есть дихлофосс? Побрызгайте,пожалуйста,на ветке...у нас тут таракан завёлся..гадит всем...

    13.05.2025

  • Neil

    одобряю. Альма- матер.

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    Это скорее всего погоня N1.

    13.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    Лично я только за-Крылья последний очаг сопротивления без российских игроков в составе)))

    13.05.2025

  • Крюков Сергей

    ///-31-я в большинстве(4-й,догнал Сиссарелли,/// ====== У Дино 34 шайбы

    13.05.2025

  • Neil

    Не.

    13.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    Спасибо..т е. уже на Флориду...а не на нее или Торонто?)))

    13.05.2025

  • LemieuxMario3

    А многие уже КС овце американской вручили после регулярки)))

    13.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    Я смотрю на тебя и тебе подобных и не устаю поражаться-откуда столько злобы в отношении совершенно постороннего для вас человека? Он не преступник, не сволочь.. Наооброт, насколько я могу судить, по жизни нормальный дядька..Семьянин, благотворительностью занимается, прибухнуть может, России наср...ь никогда не говорил, наоборот,всегда и везде подчёркивает,что он россиянин....Так что с вами не так, чего вы до него доеб...сь то? Вот просто любопытно..

    13.05.2025

  • Neil

    На Флориду.

    13.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    На кого выходит победитель этой пары?

    13.05.2025

  • Neil

    Видел, финал даже смотрел. Фигурное катание.

    13.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    До общего рекрда Гретцки по забитым голам (РС+КС) 42 шайбы ..Великая погоня 2.0 ?)))

    13.05.2025

  • VeryOldLazy

    только веник...

    13.05.2025

  • Спринт

    Соплю дилетантик сглотнул .. теперича попукай внюхая .. другого то не дано ..чмоньке псевдо-спорта

    13.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Маргинал - лежи и дальше на диване попивая пивко

    13.05.2025

  • Neil

    Чмонька это твой бывший чтоль? не важно. Ты работать обезьяна будешь сегодня или что!? Ты хуле пидрила припёрся на "любимую" работу, потому что делать ничего не надо и не спросят? бесполезное говно. иди нах. спринт блин))

    13.05.2025

  • Спринт

    Всю свою жизнь ты чмонька в якобы "спорте" .. литроболом прозвается который. Там и торчи .. и не лезь сопливый в спорт ..

    13.05.2025

  • Neil

    Корона сосать не мешает? А насчёт дилетантства, ну хз, я не функционер, но всю жизнь в спорте. И когда такое чепушило здесь харахорится, мне смешнее всё становится только))

    13.05.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Увы, но именно на этом этапе на залогом победы становится "физика", которая у Каролины явно лучше.

    13.05.2025

  • Спринт

    такие вы из дилетантской массовочки бедные и сопливые .. по сути ..**

    13.05.2025

  • Osokin L

    Опять сам себе отвечаешь, клоновод?

    13.05.2025

  • True Timati

    Наелся Вашингтон. Не получается никак эту Кэролайну обыграть. Хотя казалось яркий, фееричный Вашингтон против "бей-беги" команды. Но тут плей-офф. Тем не менее это была славная охота

    13.05.2025

  • Neil

    Бедные люди. п.с. по сути, тебя пора пинками отовсюду.

    13.05.2025

  • Спринт

    Сопля блохастая тобе не втямить с хилого зачатия - был и председателем Гор.Спорт.Комитета и председателем Спорт Клуба нашего ГМК. Сейчас на мне вся спортивня работа нашего Спорт.Клуба .. от детского до ветеранского возраста. Не пыжси чмоня, тобе то не дано втямить ..

    13.05.2025

  • Кому 23 года???? Поглядеть на сайте дату рождения, это тебе не плюсодрочить с 15 аккаунтов))))

    13.05.2025

  • Neil

    Боже, вот почему наш спорт в дерьме. Надеюсь тебе поручают только факс принять и кофе заварить, ну и курьером канеш.

    13.05.2025

  • Кулеш пи..ть не мешки ворочить! Кулеш, иди щи лаптем хлебай.

    13.05.2025

  • Neil

    Какой высокопарный слог. Решил на толчке русскую классику почитать? А осилишь?

    13.05.2025

  • Румын, ты больше всех верещишь про Овечкина! Чего достиг в жизни?

    13.05.2025

  • Кастрат, что не с основного акка? Лампочку достал из дупла?

    13.05.2025

  • Neil

    Ну он хотел написать рабочее место...

    13.05.2025

  • Neil

    :grin:

    13.05.2025

  • Спринт

    Примитивный тобе не втямить 47+ - то стаж работы в спорте .. **

    13.05.2025

  • Neil

    балбес, вот для кого эта информация? "Давно с 5.45 по мск. в своем спортивном кабинете"...Клоун! Иди работай, солнце взошло! арбайтен швайн !

    13.05.2025

  • дед успокойся, при спирта и спринтом займись

    13.05.2025

  • Спринт

    ты опушенец .. откель выполз .. сдрызднесь .. подванивать средь сожителей ..

    13.05.2025

  • Кому 23 года? Дааа, это не с разных аккаунтов себе надрачивать)))

    13.05.2025

  • Спринт

    Сопля тобе не втямить по хронической бестолковости .. у нас то - 7.45 было ..

    13.05.2025

  • С каких это пор туалет стал рабочим кабинетом? А унитаз тогда трон твой?

    13.05.2025

  • Neil

    ещё один))) п.с. Посмею спросить, только его? Так радеешь за Вашингтон?

    13.05.2025

  • Neil

    Идиот))) Какой дэбил будет на работе у себя в 5:45 сидеть в кабинете, да ещё не дело важно абы какое, а здесь надрачивать и свои испражнения выливать?? Ты просто больной кретин!)))

    13.05.2025

  • Alexander Kulesh

    Овечкин на выход!

    13.05.2025

  • Neil

    Остался один вопрос, каим мёдом тебе здесь тогда намазано, что ты так прилип к Вашингтону, что не оторвать. Особенно от капитано? присосался хлеще порнухи, прям в заглот, каждую игру заглатываешь. Средняя команда, и мелкая такая муха.. или овод наверн.

    13.05.2025

  • Neil

    Чёт ты отстал)

    13.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Тебе всего 47 лет, а пахнет от тебя, как от 90-летнего.

    13.05.2025

  • Neil

    Эта Каролина физически выделяется именно скоростью и выносливостью. Сегодня если пишешь о 2м и 3м,то они просто уже сбавили темп, видели свой запас прочности, комфортное положение на табло. Как только столичным что-то мерещилось, то сразу тушили розовые надежды. А про Монреаль писал уже, там всё было не просто, без лёгкости и доминанте, но прошли на классе, с ними можно было покуражиться.

    13.05.2025

  • lenin.vowa2018

    СКА? Где этот цирк показывают?

    13.05.2025

  • Алексей Х

    Что ж, надо и нефть поздравить с выходом в финал конференции. Не верю, что цыгане отыграются со счета 1-3 в серии.

    13.05.2025

  • Спринт

    Давно с 5.45 по мск. в своем спортивном кабинете на любимой работе, как и все почти 47 лет. Не пыжси борматушный .. тобе не вжисть не втямить .. **

    13.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    мухомор, ты не устал ползать по "спортивному горизонту"?

    13.05.2025

  • Сергей

    Будем объективны. На данный момент Каролина элементарно сильнее Вашингтона. А у Вашингтона еще очевиден и спад формы. По идее так не должно быть, команда наоборот, должна подойти к ПО КС в оптимальной форме, но... что есть, то есть. Возможно, ТШ ошибся в некоторых аспектах тренировочного процесса и команда подошла к ПО на спаде. Что ж. Карбери молодой тренер и ошибки неизбежны. Тем не менее, данный сезон надо считать успешным, команда растет и выйдет на новый уровень в следующих сезонах.

    13.05.2025

  • Спринт

    пойди сопле-юродь сглотни борматень из горла в тошниловке .. и сдрызднесь со спортивного горизонту ..

    13.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Средняя команда . О чём говорить если главная звезда 40 летний пенсионер . Уиолсон , Строум , средние игроки и близко к уровню Бэкстрёма , Оши , Кузнецову не стоят . Вратари тоже средние . Нету топового уровня типо Бобра . Главный тренер выжал в прошлом сезоне максимум и в этом сезоне максимум - вот это единственный чел который выше среднего в команде , ближе к топам . О каком кубке Стенли верещали тут Овечкинофилы ?

    13.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    У Карбери второй сезон и второй выход в ПО с не самой сильной командой, чего в принципе никто не ждал. Результат работы тренера превзошёл все ожидания. В регулярке уровень сопротивления совершенно другой не только против Овечкина. У Сани средний по карьере в регулярном сезоне 0,6, в ПО - 0,5.

    13.05.2025

  • сергей пантелеев

    Перефразируя классику, нет у них методов против Кости Сапрыкина) Понимаю болел "Кэпиталз", но объективно "Ураганы" сильнее. Вашики и так красавцы, такой удачный сезон провели, хотя никто и не думал, что они даже в плов залезут. Да и тут достойно бьются с очень крутой командой. Не сдаются. А по Овечкину - вообще вопросов нет, старается тащить как может. Но может он уже далеко не всё.

    13.05.2025

  • Atoms

    Что опять?! Смотрел только первый период и понял, что будет. Вашингтон продолжает концовку регулярки))) Инертный и без огонька. Короче безнадёга. Ови с голом.

    13.05.2025

  • Коэн-Цедек

    Итог матча закономерен. Каролина сильнее, максимум вашиков это взять еще 1 игру, но скорее всего будет 1:4.

    13.05.2025

  • Войд

    Будем объективны: взять три игры такому Вашингтону у такой Каролины нереально. Но всё равно, благодаря Овечкину сезон для Вашингтона получился историческим.

    13.05.2025

  • невропатолог176

    Друже, я переделал ответ отдельным постом на этой ветке. Чуть ниже.

    13.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Наталья П - шлюха

    13.05.2025

  • NF

    Для нового тренера в первом сезоне результат терпимый, хотя видно, что переоценили команду в целом. Надо было этот самый Президентский кубок брать, хоть что-то общекомандное получили бы в сезоне. Если честно, наблюдая, как блокируют Овечкина в плей-офф, все же, витает мысль, что в регулярном чемпионате ему настолько не препятствовали, что позволило добиться рекорда, а вот в плей-офф никто никому содействовать и уступать не собирается. Хотя, быть может, просто ошибочное впечатление. Возможно, всё объясняет физготовность, неслучайно сыпался "Вашингтон" в конце регулярного сезона, т.е. руководство команды где-то просчиталось. Не думаю, что "Вашингтон" пройдет дальше. P.S. Ну да, второй сезон у тренера, конечно, опечатка...

    13.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Втяни висящую соплю, сглотни её и ложись спать.

    13.05.2025

  • Neil

    а кака яразница уже. Главное событие свершилось, а это 5й ты или 9й, не важно.

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    эту Каролину ты не перебегаешь,то что звенья не наиграны это точно.Когда играли с Монреалем,то я думал что Вашингтон по старой традиции вылетит,я мало в него верил.Как я давно писал у них нет сильных разигрывающих.

    13.05.2025

  • Neil

    Считаю , что Линд не многим хуже. Так что почему бы и нет. *только это не поможет.

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    на что расчитывал Карбюратор это не важно,он не тебя,не меня не спрашивал. ты не видишь что здесь гонка мопеда с мотоциклом? Перебегать их бесполезно.Киевское Динамо Лобановского показывало тотальный футбол на допинге. Их можно обыграть только точными передачами,как Спартак Бескова делал это с Киевским Динамо. До этого сезона Карбюратор уже тащил команду с тактикой минимально забитых шайб.

    13.05.2025

  • pupkin-221

    Закусывать бояру надо перед тем, как ставить квартиру на Вашингтон ! Что в голове у людей ?

    13.05.2025

  • pupkin-221

    не смотрите заокеанский хоккей по ночам, будьте патриотами, смотрите Трактор или СКА в КХЛ !

    13.05.2025

  • pupkin-221

    Хана и престарелой американской Овечке и Вашингтону и лысому тренеру !

    13.05.2025

  • Саша

    На что рассчитывал Карбери? Отыграться в 3 периоде? Думали, что Каролина устанет и в конце матча дожмем? Нет, эта Каролина Бриндамора действует как машина. С самого начала у Кэпиталз не заладилось с реализацией, а Каролина размеренно забивала по шайбе за период. Как только Вашингтон дважды сокращал разницу до одной шайбы, игроки Каролины находили решения и восстанавливали паритет до двух. Овечкин смог забить лишь при игре в большинстве 5 на 3. Но и эта шайба не придала импульс осуществить камбэк Кэпиталз. Команда так устала и посыпалась в конце матча 5:2.

    13.05.2025

  • Андрей Андрей

    Чарлу бесполезно ставить,он играет когда не является запасным. С передачами плохо,не могут точно на крюк дать,кидают лишь бы как.Я сейчас про Вилли. Прикол с Рословичем,эти бараны говорят Рословик.

    13.05.2025

  • невропатолог176

    Neil несколько секунд назад Так, ну вот что. Даже когда на президенсткий шли, мало кто верил в способность биться за Стенли. Класса команде не хватает, матёрых, и особенно классных форвардов, их просто нет. Далее, столичные подошли к ПО в реально плохом состоянии, если не сказать хуже. Команда оказалась просто разобрана и морально в том числе. Последние десяток или сколько там игр столичные просто мучались в регулярке и влетали страшно! -------------------------------------------------------------------------- То что класса игрокам не хватает - согласен. Но и Каролина - Не классная команда. Берет вертикальным хоккеем и беготней и прессингом. И то,во 2м-3м периодах, такой темп не могли выдержать А у Ващингтона в воротах - вратарь, котороммц 23 года(. Мне кажется вина Карбери в ином. Он не наигрывал в регулярке, а перетряхивал звенья. Причем постоянно. С Монреалем было не так легко как показалось.

    13.05.2025

  • Neil

    Хер с этими перетряхиваниями, там порой выбывал кто-то. Но большинство так и не налажено! Команда в зону с плотной и шустрой обороной оказалась недееспособна войти даже.

    13.05.2025

  • Грег Хаус

    2-0

    13.05.2025

  • Грег Хаус

    Хил озверел - драка

    13.05.2025

  • Спринт

    Примитивные овце-любители прям прослезились от умиления за руссо-американского гастарбайтера в стольном граде Вашингтон .. **

    13.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    А где пентатрик от Великого ?

    13.05.2025

  • Грег Хаус

    Скинер на ушах стоит

    13.05.2025

  • Спринт

    Минусо-"полезная" примитивно-однобокая овца вскоре, как и всегда, пойдет пиво любимое пить, и рассказывать скаутам про некую величность псевдо-рекорда, сугубо - без каких то командных достижений ..надцать сезонов заокеаской лиги ..

    13.05.2025

  • Грег Хаус

    Носятся как угорелые

    13.05.2025

  • Грег Хаус

    Эды 1-0

    13.05.2025

  • Neil

    Так, ну вот что. Даже когда на президенсткий шли, мало кто верил в способность биться за Стенли. Класса команде не хватает, матёрых, и особенно классных форвардов, их просто нет. Далее, столичные подошли к ПО в реально плохом состоянии, если не сказать хуже. Команда оказалась просто разобрана и морально в том числе. Последние десяток или сколько там игр столичные просто мучались в регулярке и влетали страшно! Только победу над Флоридой могу припомнить добре. А так, встреться скажем с Каролиной в середине, то побадались бы. Но Карбери игроков до конца в регулярке тащил основных и не смог подвести команду к ПО в оптимальном состоянии, даже наборот. Как итог на классе обыграли последний Монреаль, и то очевидны были проблемы, не было лёгкости и падавно. А тут совсем другой коленкор, движение и прессинг. Я сразу писал ещё до начала серии(читающие ветку Вашингтона знают), что против каролингов шансов почти нет, ибо видел их последни встречи. Баста

    13.05.2025

  • Грег Хаус

    Пора на Эдов переходить

    13.05.2025

  • Алексей Х

    Все по плану, ставил на 4-2 в серии. Но не на тех.)) Бывает. Саню с голом, казалось тогда, что это момент для перелома в матче, но не случилось. Вот и посмотрим на тестикулы игроков Вашингтона.

    13.05.2025

  • Скиталец

    42 до Грека и 43 до рекорда. Вполне по силам, если не успеет, то обязательно надо еще на год подписаться. Просто обязан и этот рекорд забрать!

    13.05.2025

  • Инсбрук 1964

    Победить вопреки не удалось. В первом периоде удача отвернулась от Столичных, игра в большинстве так и осталась слабым звеном в игре Вашингтона, хотя настойчивость Овечкина была вознаграждена. Заведенность Каролины так и не убывает, а вот у Вашингтона как не было свежести в действиях, так и нет. Теперь остается рассчитывать только на то, что команда совершит подвиг.

    13.05.2025

  • В полосатой рубашке

    Верим, а что еще остается

    13.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    В трёх проигранных матчах у Овечкина только сегодня -1 при пустых воротах. Кроме него ещё кто-то обороняется?)) Не растёт кокос, крокодил не ловится.. Но расчитываем на после дождичка в четверг, дома должны взять игру. И надо ставить Чарли на фарт.

    13.05.2025

  • Sergey Krug

    Фредерик Андерсен стал 9-м вратарем, пропустившим от Ови в КС 4 и более шайб. В его воротах побывали: 42, 43, 44 и 77-я шайбы Ови в ПО. Всего в створ его ворот Ови нанёс 42 броска в 10 играх. Лидеры по пропущенным шайбам среди вратарей: Лундквист и Флери по 13, третий Бобровский-6. По числу поверженных вратарей в КС Ови в 3 десятке, 1-й Мессье-38 вратарей, Гретцки, Курри по 36.Действующие: Перри-26, Кросби-24, Малкин-24, Кучеров-22, Стэмкос-20 - 3-й праймери Дилана Строума на Ови в КС(6-й показатель), с передач Строума заброшены: 75,76 и 77-я шайба Ови в КС. 1-й показатель у Бэкстрема -13, 2-й Карлсон-9, 3-й Кузнецов, Сёмин по-5

    13.05.2025

  • Sergey Krug

    -28-я в мае в КС (16-й, 15-й Марло-29, 2-й Бр.Халл-66,1-3-й Гретцки, Курри, Мессье по 44) действующие: Кросби-34(9-й), Малкин-33(10-й), Драйзайтль-26(20-й) -672-й бросок в створ в КС( 7-й в лиге, 6-й Ягр -682, 2-й Бр.Халл-803, 1-й Бурк-814) -670-й хит в ПО(рекорд НХЛ, 2-й Орпик-611, 3-й Крис Кунитц-530)действующие: Джордан Стаал-465(7-й) -4418-й хит в КС и РС(1-й, 2 -й Мартин -4416, 3-й Кэл Клаттербак -4394) преследователь: Люк Шенн - 3839(5-й) -5-я шайба и 10-е очко в 11-й игре с Каролиной в ПО, 36-й бросок в створ,

    13.05.2025

  • Скиталец

    Три гола от 9-го места отделяет Саню. Круто!

    13.05.2025

  • Sergey Krug

    -31-я в большинстве(4-й,догнал Сиссарелли, 2-3-й Босси, Гретцки по 35, 1-й Бр. Халл-38) преследователь Малкин-28(9-й), -28-я в 3-м периоде(8-й, 7-6-й Ягр, Андерсон-29, 4-3-й Мессье, Ришар по 36, 2-й Бр. Халл-37,1-й Курри-39),преследователь Малкин – 20 -974-я в сумме РС и КС, 77+897 (2-й, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016, преследователь Кросби-696(17-й), Стэмкос-632(25-й),Малкин-581(39-й) -5-я в возрасте 39 лет в КС(2-й, 1-й Ж. Беливо-6) -147-е очко в ПО, 77+70 (33-й, догнал Рекки, 32-й Пропп-148, 2-й Мессье-295,1-й Гретцки-382) действующие: Кучеров-171(20-й), Малкин-180(14-й) и Кросби-201(5-й ) преследователь: Маршан - 146(34-й) -1770-е очко в РС и КС, 974ш+796п, (11-й,10-й Дионн- 1816, 8-й Кросби-1888, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1526(24-й)

    13.05.2025

  • Грег Хаус

    Опасно

    13.05.2025

  • невропатолог176

    Грустно. Перебегать эту Каролину Вашингтону невозможно. Значит надо брать чем то иным. Томпсон не смог. И неудивительно - вратарю 23 года. Ничего. Верю до последнего. Умереть но выиграть домашнюю. И на морально-волевых дожать эту Каролину в гостях. А там 7я игра.. З.Ы. Саню с голом)

    13.05.2025

  • Sergey Krug

    Дух Хлебонасущенского представляет -77-я шайба Ови в ПО (12-й, 11-й Ягр-78,10-й Беливо-79, 3-й Курри-106, 2-й Мессье-109,1-й Гретцки-122 шайбы),из действующих ближе всех Кросби-71(18-й), Малкин-67(22-й), Перри-59(36-й) -77-я шайба в ПО за одну команду(9-й, 8-й Беливо-79, 3-й Сакик-84, 2-й Босси-85,1-й Курри-92 шайбы), преследователь Кросби-71(11-й), Малкин-67(14-й), Маршан-58(42-й), -66 –я игра с заброшенными шайбами в КС(8-й в лиге, 7-й Сакик-68, 4-3-й Мессье, Андерсон по 73, 2-й Гретцки-78, 1-й Бр. Халл-86) преследователь Кросби-58 -38-я шайба на выезде в КС(6-й в лиге, догнал Кросби, 5-й Сиссарелли-42, 2-й Бр. Халл-50,1-й Мессье-52) преследователь: Малкин-35

    13.05.2025

  • baruv

    Увы, но не потянули столичные методично, плотно играющую Каролину, перебегать которую было нереально. Ови пытался встряхнуть команду аудиально, да и своим очередным рекордным голом, но... Надежда на домашнюю игру, в которой пан или пропал.

    13.05.2025

  • Sergey Krug

    Голы play-off вся история: 1. Уэйн Гретцки-122 2. Марк Мессье-109 3. Яри Курри-106 4. Бретт Халл-103 5. Гленн Андерсон -93 6. Майк Босси-85 7. Джо Сакик-84 8. Морис Ришар-82 9. Клод Лемьё-80 10. Жан Беливо -79 11. Яромир Ягр-78 12 Александр Овечкин-77

    13.05.2025

  • Скиталец

    После первого матча писал, что с такой игрой ВК не долго будет играть.

    13.05.2025

  • Sergey Krug

    Что может быть хуже,чем проигрывать 1-3?Выигрывать 3-1 и проиграть 3-4...Слава Богу,Вашингтону это уже не грозит.Ждем пятый матч.

    13.05.2025

    • Свечников забил в пустые ворота в четвертом матче серии с «Вашингтоном»

    Овечкин обошел Лемье по заброшенным шайбам в плей-офф НХЛ
