11 мая, 03:44

«Каролина» обыграла «Вашингтон» и вышла вперед в серии, Свечников забил победный гол

Сергей Разин
корреспондент

«Каролина» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла дома «Вашингтон» со счетом 4:0.

Отличились Андрей Свечников, Джек Рословик, Эрик Робинсон и Джексон Блэйк. Капитан столичной команды Александр Овечкин нанес четыре броска в створ.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Четвертый матч пройдет 13 мая и начнется в 2:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

«Каролина» — «Вашингтон» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Свечников — 6, 32:34 — 1:0. Рословик — 1 (бол., Бернс, Холл), 38:57 — 2:0. Робинсон — 1 (Стэнковен, Рословик), 43:14 — 3:0. Блэйк — 2 (бол., Гостисбеер, Джарвис), 56:44 — 4:0.

Вратари: Андерсен — Томпсон.

Штраф: 8 — 18.

Броски: 28 (6+11+11) — 21 (9+6+6).

Наши: Орлов (21.08/1/+1), Свечников (15.21/3/+1) — Алексеев (13.12/1/0), Овечкин (17.26/4/0).

11 мая. Роли. Lenovo Center.

Счет в серии: 2-1.

Андрей Свечников
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
