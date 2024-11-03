«Каролина» и «Вашингтон» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на понедельник, 4 ноября. Начало игры на льду «Пи-эн-си-арены» в Роли — в 1.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Прямые эфиры игр североамериканской лиги можно найти в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Каролина» — «Вашингтон» доступны в матч-центре «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Каролина» набрала 14 очков в 9 матчах, в предыдущей игре «Харрикейнз» с Дмитрием Орловым и Андреем Свечниковым победили «Бостон» (8:2, на своем льду).

У «Вашингтона» — 16 очков в 10 матчах, в предыдущей игре команда Александра Овечкина победила «Коламбус» (7:2). Российский капитан «Кэпиталз» в этом сезоне набрал 13 (6+7) очков и довел число голов за карьеру в НХЛ до 859 (рекорд Уэйна Гретцки — 894).