«Каролина» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 12 ноября

«Каролина» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 11 на 12 ноября. Матч пройдет на арене «Леново-центр» в Роли (штат Северная Каролина, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

12 ноября, 03:00. Lenovo Center (Роли) Каролина Вашингтон

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Харрикейнз» набрали 22 очка в 15 матчах и занимают второе место в Восточной конференции. «Кэпиталз» с 15 очками в 15 играх находятся на 14-й строчке «Востока».