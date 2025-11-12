Овечкин сделал 8-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

На 6-й минуте второго периода шайбу забросил Дилан Строум. Ассистировал ему российский форвард Александр Овечкин.

Для 40-летнего россиянина это 8-й голевой пас в сезоне. Всего у него 11 (3+8) очков в 16 играх.