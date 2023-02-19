«Вашингтон» в матче на открытом воздухе уступил «Каролине»
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Каролине» со счетом 1:4.
В составе «Кэпиталз» единственную шайбу забросил Том Уилсон, у «Харрикейнз» отличились Йеспери Котканиеми, Пол Штясны, Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен.
Встреча проходила на открытом воздухе в рамках стадионной серии.
После этого матча «Вашингтон» с 62 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Каролина» с 82 очками — на второй строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|54
|36
|18
|80
|2
|Нью-Джерси
|54
|35
|19
|75
|3
|Рейнджерс
|55
|33
|22
|74
|4
|Питтсбург
|54
|27
|27
|63
|5
|Айлендерс
|58
|28
|30
|63
|6
|Вашингтон
|57
|28
|29
|62
|7
|Филадельфия
|56
|22
|34
|54
|8
|Коламбус
|55
|17
|38
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|54
|41
|13
|87
|2
|Торонто
|55
|33
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|54
|35
|19
|73
|4
|Флорида
|59
|28
|31
|62
|5
|Детройт
|54
|26
|28
|60
|6
|Баффало
|53
|27
|26
|58
|7
|Оттава
|54
|26
|28
|56
|8
|Монреаль
|55
|23
|32
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|56
|30
|26
|72
|2
|Виннипег
|55
|34
|21
|69
|3
|Колорадо
|54
|30
|24
|65
|4
|Миннесота
|55
|29
|26
|63
|5
|Нэшвилл
|53
|26
|27
|58
|6
|Сент-Луис
|55
|26
|29
|55
|7
|Аризона
|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|54
|17
|37
|39
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|55
|33
|22
|70
|2
|Лос-Анджелес
|56
|31
|25
|69
|3
|Сиэтл
|55
|31
|24
|68
|4
|Эдмонтон
|56
|30
|26
|67
|5
|Калгари
|55
|25
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|21
|34
|46
|7
|Сан-Хосе
|56
|17
|39
|45
|8
|Анахайм
|56
|17
|39
|40
Результаты / календарь
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
|19.02
|01:00
|
Бостон – Айлендерс
|- : -
|19.02
|01:30
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|- : -
|19.02
|02:00
|
Даллас – Коламбус
|- : -
|19.02
|03:00
|
Торонто – Монреаль
|- : -
|19.02
|04:00
|
Каролина – Вашингтон
|- : -
|19.02
|06:00
|
Ванкувер – Филадельфия
|- : -
|19.02
|06:00
|
Калгари – Рейнджерс
|- : -
|19.02
|06:30
|
Вегас – Тампа-Бэй
|- : -
|19.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Аризона
|- : -
|19.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Баффало
|- : -
|19.02
|06:30
|
Сиэтл – Детройт
|- : -
|19.02
|22:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|- : -
|19.02
|22:00
|
Оттава – Сент-Луис
|- : -
|19.02
|23:00
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|101
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|81
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|54
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|53
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|24
|2.12
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20
Новости