«Вашингтон» в матче на открытом воздухе уступил «Каролине»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Каролине» со счетом 1:4.

В составе «Кэпиталз» единственную шайбу забросил Том Уилсон, у «Харрикейнз» отличились Йеспери Котканиеми, Пол Штясны, Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен.

Встреча проходила на открытом воздухе в рамках стадионной серии.

После этого матча «Вашингтон» с 62 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Каролина» с 82 очками — на второй строчке.