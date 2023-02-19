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Сегодня, 07:14

«Вашингтон» в матче на открытом воздухе уступил «Каролине»

Сергей Разин
корреспондент
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19 февраля. «Каролина» — «Вашингтон» (4:1).
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Каролине» со счетом 1:4.

В составе «Кэпиталз» единственную шайбу забросил Том Уилсон, у «Харрикейнз» отличились Йеспери Котканиеми, Пол Штясны, Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен.

Встреча проходила на открытом воздухе в рамках стадионной серии.

После этого матча «Вашингтон» с 62 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Каролина» с 82 очками — на второй строчке.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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5 Нэшвилл 53 26 27 58
6 Сент-Луис 55 26 29 55
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8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Лос-Анджелес 56 31 25 69
3 Сиэтл 55 31 24 68
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5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
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Калгари – Рейнджерс
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 - : -
19.02 06:30
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 - : -
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Эдмонтон

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Давид Пастрняк

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Бостон

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Тэйдж Томпсон

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И КН
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