Гол и реализованный буллит Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов победил «Каролину» со счетом 4:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Евгений Кузнецов, Джон Карлсон и Александр Овечкин, который реализовал победный буллит. У «Харрикейнз» дубль оформил Сет Джарвис, еще один гол на счету Винсента Трошека, у Андрея Свечникова результативная передача.

Вратарь столичной команды Илья Самсонов отразил 17 бросков, защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности «-3».

После этого матча «Вашингтон» с 88 очками лидирует в Восточной конференции, «Вашингтон» с 80 очками — на седьмой строчке.