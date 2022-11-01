«Вашингтон» по буллитам уступил «Каролине», у Овечкина и Свечникова по голу

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Каролине» со счетом 2:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Дилан Строум и Александр Овечкин, форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. У «Харрикейнз» шайбы на счету Стефана Ноусена и Андрея Свечникова, который также реализовал победный буллит.

После этого матча «Каролина» с 13 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 11 очками — на восьмой строчке.