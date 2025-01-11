«Каролина» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду победила «Ванкувер» — 2:0.
Отличились Джордан Стаал и Андрей Свечников, Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|42
|27
|15
|59
|2
|Каролина
|43
|26
|17
|54
|3
|Нью-Джерси
|44
|25
|19
|54
|4
|Коламбус
|42
|19
|23
|44
|5
|Питтсбург
|43
|18
|25
|44
|6
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|40
|7
|Айлендерс
|41
|16
|25
|39
|8
|Филадельфия
|42
|17
|25
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|43
|27
|16
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Тампа-Бэй
|39
|22
|17
|46
|4
|Бостон
|44
|20
|24
|45
|5
|Монреаль
|41
|20
|21
|43
|6
|Детройт
|41
|19
|22
|42
|7
|Оттава
|40
|19
|21
|41
|8
|Баффало
|42
|16
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|28
|15
|59
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|40
|26
|14
|53
|4
|Колорадо
|43
|26
|17
|53
|5
|Сент-Луис
|43
|20
|23
|44
|6
|Юта
|40
|17
|23
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|42
|14
|28
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|28
|13
|59
|2
|Лос-Анджелес
|39
|24
|15
|53
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|53
|4
|Ванкувер
|41
|18
|23
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|41
|17
|24
|39
|7
|Сиэтл
|42
|17
|25
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
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16.01
|11.01
|03:00
|
Детройт – Чикаго
|5 : 3
|11.01
|03:00
|
Вашингтон – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|11.01
|03:00
|
Каролина – Ванкувер
|2 : 0
|11.01
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|1 : 2 ОТ
|11.01
|05:00
|
Юта – Сан-Хосе
|- : -
|11.01
|21:00
|
Флорида – Бостон
|- : -
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