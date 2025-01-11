«Каролина» победила «Ванкувер», Свечников забил гол

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду победила «Ванкувер» со счетом 2:0.

Отличились Джордан Стаал и Андрей Свечников, Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу.

После этого матча «Каролина» с 54 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 46 очками — на восьмой строчке «Запада».