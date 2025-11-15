Свечников признан первой звездой матча «Каролина» — «Ванкувер»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Ванкувер» (4:3 ОТ). Все трое выбраны из состава победителей.

Российский нападающий Андрей Свечников признан первой звездой встречи. 25-летний россиянин забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

Второй звездой стал Себастьян Ахо, забросивший победную шайбу в овертайме и сделавший голевую передачу. Третья звезда — защитник Шейн Гостисбеер, который оформил ассистентский хет-трик.