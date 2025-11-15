Свечников забил два гола «Ванкуверу» за минуту

«Каролина» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 5-й минуте российский нападающий Андрей Свечников сравнял счет, а спустя 54 секунды вывел «Харрикейнз» вперед, сделав счет 2:1.

Теперь у 25-летнего россиянина 6 голов и 3 голевые передачи в 17 матчах этого сезона.