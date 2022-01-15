«Каролина» обыграла «Ванкувер», Свечников набрал два очка

«Каролина» победила «Ванкувер» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Себастьян Ахо, Винсент Трочек, Мартин Нечас и Стивен Лоренц. Два очка за результативные передачи набрал российский форвард Андрей Свечников. У гостей отличился Бо Хорват.

«Каролина» набрала 52 очка и идет третьей на Востоке. У «Ванкувера» 35 очков и 13-я позиция на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Ванкувер» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Ахо — 16 (бол., Терявяйнен, Деанджело), 8:17 — 1:0. Хорват — 12 (Шенн), 13:24 — 1:1. Трочек — 8 (Свечников, Нечас), 21:02 — 2:1. Нечас — 8 (Свечников, Трочек), 24:49 — 3:1. Лоренц — 6 (Шей, Пеши), 44:09 — 4:1.

Вратари: Андерсен — Демко.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 33 (12+10+11) — 31 (7+8+16).

Наши: Свечников (14.25/2/+1) — Подколзин (14.11/0/0).

15 января. Роли. PNC Arena.