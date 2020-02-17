«Каролина» в овертайме проиграла «Эдмонтону», Свечников сделал передачу

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Эдмонтону» — 3:4. У хозяев 3 (2+1) очка набрал Себастьян Ахо. У Андрея Свечникова результативная передача, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 19.21 на льду.

У «нефятников» 3 (1+2) очка набрал Лнон Драйзайтль. Дубль оформил Джош Арчибальд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: ван Римсдайк — 1 (Славин, Ахо), 0:12 — 1:0. Драйзайтль — 34 (Хайра, Нерс), 6:28 — 1:1. Ахо — 32 (Славин), 25:19 — 2:1. Ямамото — 9 (бол., Драйзайтль, Клефбом), 34:33 — 2:2. Арчибальд — 8 (Бенсон), 35:01 — 2:3. Ахо — 33 (Свечников, Терявяйнен), 54:58 — 3:3. Арчибальд — 9 (Драйзайтль), 63:57 — 3:4.

Вратари: Раймер — Смит.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (10+6+10+4) — 24 (9+11+3+1).

Наши: Свечников (19.21/4/+1) — -.

16 февраля. Роли. PNC Arena.