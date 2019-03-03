"Каролина" в овертайме победила "Флориду"

"Каролина" на выезде обыграла "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Победную шайбу забросил финский форвард Себастьян Ахо.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Каролина" - 3:4 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Макгинн - 8, 1:26 - 0:1. Маккег - 5 (Валлмарк, ван Римсдайк), 2:05 - 0:2. Боргстрем - 6 (Хант, Пайсик), 5:01 - 1:2. Пайсик - 1 (Макгинн, Боргстрем), 11:50 - 2:2. Боргстрем - 7 (Макгинн, Хант), 45:32 - 3:2. Песке - 6 (Стаал), 48:19 - 3:3. Ахо - 27 (Нидеррайтер), 61:46 - 3:4.

Вратари: Монтембо - Мразек.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 34 (12+9+11+2) - 26 (7+9+9+1).

Наши: Дадонов (17.24/2/-1) - Свечников (11.20/1/0).

3 марта. Майами. BB&T Center.