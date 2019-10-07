«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Тампа-Бэй» — 4:3. «Ураганы» уступали 1:3, но отыгрались и вырвали победу. На счету российского форварда хозяев Андрея Свечникова 2 результативные передачи, показатель полезности «+2», 3 броска в створ и 2 силовых приема за 19.09 на льду (3.41 — в большинстве).

У Михаила Сергачева голевая передача, «+1», бросок, силовой прием и 3 блокшота за 18.36. У Никиты Кучерова «-1» и 2 силовых приема за 20.20. Андрей Василевский участия в матче не принимал.

«Каролина» нанесла 44 броска в створ, «Тампа» — 13.