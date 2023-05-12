«Каролина» в финале Восточной конференции сыграет с «Торонто» или «Флоридой»

«Каролина» во втором раунде плей-офф НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 4-1 в серии.

Таким образом, «Харрикейнз» вышли в финал Восточной конференции, где встретятся с победителем серии «Флорида» — «Торонто» (3-1).

«Каролина» вышла в финал конференции в пятый раз за историю франшизы и впервые с 2019 года. С «Торонто» команда встречалась в плей-офф один раз в 2002 году, с «Флоридой» — ни разу.