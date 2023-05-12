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«Каролина» в финале Восточной конференции сыграет с «Торонто» или «Флоридой»

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» во втором раунде плей-офф НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 4-1 в серии.

Таким образом, «Харрикейнз» вышли в финал Восточной конференции, где встретятся с победителем серии «Флорида» — «Торонто» (3-1).

«Каролина» вышла в финал конференции в пятый раз за историю франшизы и впервые с 2019 года. С «Торонто» команда встречалась в плей-офф один раз в 2002 году, с «Флоридой» — ни разу.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
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Вегас - Эдмонтон
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1 - 5
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4 - 1
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0 - 0
6. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
2 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
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3. Нью-Джерси - Каролина
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5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
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Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
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Торонто - Флорида
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Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
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3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
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4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
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4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
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7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
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2. Бостон - Флорида
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