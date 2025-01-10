«Каролина» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» на своем льду переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.

В составе «Харрикейнз» хет-триком отметился Джордан Стаал, еще по голу забили Эрик Робинсон, Джексон Блейк и Сет Джарвис.

За «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Николас Робертсон, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.

«Каролина» набрала 52 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Торонто» идет на 2-й строчке с 56 баллами.