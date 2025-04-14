«Каролина» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Торонто» со счетом 1:4.

После этого матча «Каролина» с 99 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Торонто» с 104 очками — на второй строчке.