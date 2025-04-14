«Каролина» на своем льду уступила «Торонто»
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Торонто» со счетом 1:4.
В составе «Харрикейнз» отличился Себастьян Ахо, у гостей шайбы забросили Понтус Хольмберг, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Джон Таварес.
После этого матча «Каролина» с 99 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Торонто» с 104 очками — на второй строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Торонто» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Хольмберг — 7 (Райлли, Карло), 19:43 — 0:1. Мэттьюс — 31 (Райлли, Марнер), 30:20 — 0:2. В. Нюландер — 45 (Доми, Бенуа), 41:25 — 0:3. Ахо — 29 (бол., Джарвис, Бернс), 47:58 — 1:3. Таварес — 38 (Доми, Райлли), 55:43 — 1:4.
Вратари: Андерсен — Уолл.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 26 (11+2+13) — 20 (4+8+8).
Наши: Орлов (21.53/0/0), Свечников (15.55/5/-2) — -.
14 апреля. Роли. Lenovo Center. 18905 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|81
|51
|30
|111
|2
|Каролина
|81
|47
|34
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|81
|39
|42
|87
|5
|Рейнджерс
|81
|38
|43
|83
|6
|Айлендерс
|81
|35
|46
|82
|7
|Питтсбург
|81
|33
|48
|78
|8
|Филадельфия
|81
|33
|48
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|81
|51
|30
|106
|2
|Тампа-Бэй
|81
|47
|34
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|81
|44
|37
|95
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|81
|39
|42
|85
|7
|Баффало
|81
|35
|46
|77
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|81
|48
|33
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|81
|40
|41
|94
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|18.04
|02:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|- : -
|18.04
|02:00
|
Оттава – Каролина
|- : -
|18.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|- : -
|18.04
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|- : -
|18.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|- : -
|18.04
|02:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|- : -
|18.04
|04:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -