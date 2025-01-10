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Сегодня, 06:18

Хет-трик Стаала принес «Каролине» победу над «Торонто», Свечников отдал результативный пас

Даниил Аршавский
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«Каролина» дома обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Харрикейнз» хет-трик оформил Джордан Стаал, еще по шайбе забросили Эрик Робинсон, Джексон Блейк и Сет Джарвис. Нападающий команды Андрей Свечников отметился результативной передачей на 15-й минуте 1-го периода.
За 43 матча в нынешнем сезоне 24-летний россиянин набрал 31 (13+18) очко.

Авторами голов «Мэйпл Лифс» стали Николас Робертсон, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.

«Каролина» набрала 52 очка в 42 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Торонто» идет 2-м с 56 очками в 43 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Торонто» — 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)

Голы: Робертсон — 7 (Доми, Лоренц), 1:59 — 0:1. В. Нюландер — 24, 7:29 — 0:2. Робинсон — 10 (Смит, Нечас), 13:58 — 1:2. Стаал — 6 (Свечников, Мартинук), 14:15 — 2:2. Стаал — 7 (мен., Мартинук, Дж. Слэвин), 20:35 — 3:2. Мэттьюс — 14 (бол., Найз, Марнер), 21:11 — 3:3. Блэйк — 9 (Яаскя, Орлов), 24:58 — 4:3. Стаал — 8 (Бернс, Мартинук), 40:20 — 5:3. Джарвис — 12 (п.в.), 56:23 — 6:3.

Вратари: Кочетков — Уолл.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (12+12+10) — 33 (13+8+12).

Наши: Орлов (21.20/0/0), Свечников (15.13/0/+2) — -.

10 января. Роли. Lenovo Center. 18 750 зрителей

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 41 27 14 58
2 Нью-Джерси 44 25 19 54
3 Каролина 42 25 17 52
4 Коламбус 42 19 23 44
5 Питтсбург 43 18 25 44
6 Рейнджерс 41 19 22 40
7 Филадельфия 42 17 25 39
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 43 27 16 56
2 Флорида 42 25 17 52
3 Тампа-Бэй 39 22 17 46
4 Бостон 44 20 24 45
5 Оттава 40 19 21 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 42 16 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 42 26 16 56
3 Даллас 40 26 14 53
4 Колорадо 43 26 17 53
5 Сент-Луис 43 20 23 44
6 Юта 40 17 23 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 41 14 27 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 28 12 59
2 Эдмонтон 41 25 16 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 40 18 22 46
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 41 17 24 39
7 Сиэтл 42 17 25 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
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10.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 1 : 4
10.01 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 4 : 1
10.01 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 5 : 3
10.01 03:00
Оттава – Баффало
 0 : 4
10.01 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 2 ОТ
10.01 03:00
Коламбус – Сиэтл
 6 : 2
10.01 03:30
Каролина – Торонто
 6 : 3
10.01 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 6 : 2
10.01 04:00
Миннесота – Колорадо
 1 : 6
10.01 06:00
Вегас – Айлендерс
- : -
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