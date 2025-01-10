Хет-трик Стаала принес «Каролине» победу над «Торонто», Свечников отдал результативный пас

«Каролина» дома обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Харрикейнз» хет-трик оформил Джордан Стаал, еще по шайбе забросили Эрик Робинсон, Джексон Блейк и Сет Джарвис. Нападающий команды Андрей Свечников отметился результативной передачей на 15-й минуте 1-го периода.

За 43 матча в нынешнем сезоне 24-летний россиянин набрал 31 (13+18) очко.

Авторами голов «Мэйпл Лифс» стали Николас Робертсон, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.

«Каролина» набрала 52 очка в 42 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Торонто» идет 2-м с 56 очками в 43 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Торонто» — 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)

Голы: Робертсон — 7 (Доми, Лоренц), 1:59 — 0:1. В. Нюландер — 24, 7:29 — 0:2. Робинсон — 10 (Смит, Нечас), 13:58 — 1:2. Стаал — 6 (Свечников, Мартинук), 14:15 — 2:2. Стаал — 7 (мен., Мартинук, Дж. Слэвин), 20:35 — 3:2. Мэттьюс — 14 (бол., Найз, Марнер), 21:11 — 3:3. Блэйк — 9 (Яаскя, Орлов), 24:58 — 4:3. Стаал — 8 (Бернс, Мартинук), 40:20 — 5:3. Джарвис — 12 (п.в.), 56:23 — 6:3.

Вратари: Кочетков — Уолл.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (12+12+10) — 33 (13+8+12).

Наши: Орлов (21.20/0/0), Свечников (15.13/0/+2) — -.

10 января. Роли. Lenovo Center. 18 750 зрителей