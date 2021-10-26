Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Торонто»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Торонто» со счетом 4:1.

В составе «Харрикейнз» 2 (1+1) очка набрал Андрей Свечников, еще по шайбе забросили Себастьян Ахо, Стив Лоренц и Нико Нидеррайтер. У гостей гол забил Остон Мэттьюс, для которого это шайба стала 200-й в НХЛ.

«Каролина» набрала 10 очков в пяти матчах, у «Торонто» 5 очков в семи играх.