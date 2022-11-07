«Каролина» уступила «Торонто», у Свечникова результативный пас

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Торонто» со счетом 1:3.

На шайбу Стефана Ноусена с передачи Андрея Свечникова гости ответили точными бросками Калле Ярнкрока, Джона Тавареса и Вильяма Нюландера.

После этого матча «Каролина» с 17 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Торонто» с 16 очками — на четвертой строчке.